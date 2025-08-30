Saprissa vs. Alajuelense: ¿A qué hora y por cuál canal ver el clásico nacional este sábado?

Saprisssa y Alajuelense se enfrentarán en un clásico donde ambos tienen mucho que perder Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Este sábado se jugará un nuevo clásico nacional donde Saprissa y Alajuelense no pueden darse el chance de perder.

Todos los clásicos son atractivos, pero el de hoy tiene un ingrediente especial, ambos equipos llegan con muchas dudas, tras un arranque de temporada donde no han mostrado su mejor versión.

Los más obligados son los morados, que aparte de ser locales, vienen de un fracaso más a nivel internacional, tras quedar eliminados de la Copa Centroamericana en la fase de grupos.

Los manudos sí lograron pasar de fase, pero a muchos no les gusta el estilo de juego de Óscar Ramírez.

El partido está pactado para las 8 de la noche en el Estadio Ricardo Saprissa y quienes no vayan a la Cueva lo pueden seguir por medio de FUTV.