Machillo Ramírez buscará derribar este sábado una barrera que Alajuelense lleva cuatro años sin tumbar

Machillo Ramírez volverá a dirigir un partido en Tibás después de diez años. (Luis Navarro)

Machillo Ramírez dirigirá por segunda vez un partido en el estadio Saprissa en Tibás desde que regresó en abril como técnico de Alajuelense, en el que buscará botar una barrera con la que varios de sus predecesores no pudieron, como lo es sacar el triunfo.

En su primer intento, en mayo, estuvo a un minuto de lograrlo porque estaba ganando 3-2 y a los 97 minutos Saprissa empató con un tanto de Orlando Sinclair.

Hace rato los rojinegros no puede ganar en la casa de su archirrival, la última vez que lo lograron fue el 18 de abril del 2021 cuando golearon 5-0 al Monstruo, única ocasión que ha logrado conseguir ese marcador en Tibás.

Aquella victoria del cuadro de Andrés Carevic además supuso el despido de Roy Myers de la dirección técnica y desde entonces la Liga no volvió a ganar allá. Desde entonces han pasado 14 partidos en tierra morada sin lograr el objetivo.

Machillo Ramírez sabe la importancia del clásico y respondió sobre el peso con el que llegan los manudos tras tanto tiempo sin alegrías en Tibás.

“Creo que son rachas, uno que las tuvo como jugador también, hay momentos en que se hacen rachas que cuesta salir por general de eso, pero entre más pasen más cerca está de romperse. Creo que el último partido estuvimos cerca de poder romper esa racha y estamos con la esperanza de poderlo realizar.

“Creo que va a ser un partido bueno, con Vladimir hay una propuesta diferente, más futbolística en el sentido de la movilidad, muy interesante y creo que nosotros andamos por ahí, será un partido de eso y siempre ser más efectivo, Dios quiera que despertemos en esta manera y que sea en este partido”, comentó.

Ramírez fue claro que con Vladimir, el Monstruo cambió de estilo, tiene otra idea y eso es un detalle que tiene muy en cuenta, curiosamente será la primera vez que se enfrentarán en el fútbol nacional.