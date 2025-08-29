Alajuelense recibe una gran noticia a horas de jugar el clásico contra Saprissa

Alajuelense recibió una gran noticia a horas de enfrentar al Deportivo Saprissa. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

Alajuelense recibió una gran noticia, a horas de jugar el clásico nacional contra el Deportivo Saprissa.

Este viernes, el Comité de Competición de la Unafut recibió una solicitud de la institución rojiengra, en la cual solicitaron reprogramar nuevamente el partido contra Cartaginés, correspondiente a la fecha 5 del torneo de Apertura 2025.

Recordemos que el encuentro estaba programado originalmente para el domingo 24 de agosto; sin embargo, se cambió para el 3 de setiembre, por los juegos correspondientes a la Copa Centroamericana de los brumosos.

LEA MÁS: Alajuelense se opone a cambio de partido con Cartaginés porque ya sabe cuántos seleccionados tendrá

El panorama cambió para los liguistas, quienes este viernes supieron que los jugadores Alexis Gamboa, Santiago van der Putten, Alejandro Bran y Creichel Pérez fueron tomados en cuenta para los juegos contra Nicaragua y Haití, por la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026.

Con esta solicitud, el partido se llevará a cabo el sábado 11 de octubre, a las 8 p. m., en el estadio Alejandro Morera Soto.

“Acuerdo en firme: Se aprueba lo solicitado, al contar con el aval del Club Sport Cartaginés y la televisora encargada para efectos del uso correcto del VAR”, confirmó la Unafut.