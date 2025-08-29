Deportes

Alajuelense recibe una gran noticia a horas de jugar el clásico contra Saprissa

Alajuelense volverá al torneo nacional el próximo sábado, cuando enfrente al Deportivo Saprissa, a las 8 p.m.

Por Yenci Aguilar Arroyo
02-02-2025 Estadio Nacional, San José, partido de la jornada 7 del campeonato de primera divisón entre Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Cartaginés. En la Foto: Diego Campos, Luis Flores Jonathan Jiménez Flores para Grupo Nación
Alajuelense recibió una gran noticia a horas de enfrentar al Deportivo Saprissa. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

Alajuelense recibió una gran noticia, a horas de jugar el clásico nacional contra el Deportivo Saprissa.

Este viernes, el Comité de Competición de la Unafut recibió una solicitud de la institución rojiengra, en la cual solicitaron reprogramar nuevamente el partido contra Cartaginés, correspondiente a la fecha 5 del torneo de Apertura 2025.

Recordemos que el encuentro estaba programado originalmente para el domingo 24 de agosto; sin embargo, se cambió para el 3 de setiembre, por los juegos correspondientes a la Copa Centroamericana de los brumosos.

El panorama cambió para los liguistas, quienes este viernes supieron que los jugadores Alexis Gamboa, Santiago van der Putten, Alejandro Bran y Creichel Pérez fueron tomados en cuenta para los juegos contra Nicaragua y Haití, por la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026.

Con esta solicitud, el partido se llevará a cabo el sábado 11 de octubre, a las 8 p. m., en el estadio Alejandro Morera Soto.

“Acuerdo en firme: Se aprueba lo solicitado, al contar con el aval del Club Sport Cartaginés y la televisora encargada para efectos del uso correcto del VAR”, confirmó la Unafut.

AlajuelenseCartaginésSelección NacionalMundial 2026
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

