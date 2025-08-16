Alajuelense se opone a cambio de partido con Cartaginés porque ya sabe cuántos seleccionados tendrá

Víctor Reyes explicó porque Alajuelense quiere jugar en otra fecha que no sea la de la primera semana de setiembre, (Jorge Luis Rendon Gallego)

La reprogramación del partido entre Alajuelense y Cartaginés tomó otro matiz este sábado luego que Víctor Reyes, secretario técnico rojinegro comentó que hablarán con la Unafut para pasar el partido a una fecha que le sirva a los dos equipos.

La Unafut confirmó el miércoles que pasó la mejenga para el miércoles 3 de setiembre a las 8:00 pm en el estadio Alejandro Morera Soto para que se pueda cumplir con el descanso debido de ambos equipos respecto a partidos internacionales.

El partido se programó originalmente el domingo 24 de agosto; sin embargo, los brumosos juegan por la Copa Centroamericana el 26 de agosto, con lo que no se cumplirían las 60 horas de plazo entre partido y partido que establece el reglamento, por lo que los blanquiazules hablaron con Unafut y pidieron la reprogramación.

LEA MÁS: Alajuelense y Cartaginés sacuden la fecha 5 con fuerte decisión antes de su duelo

Todo iba bien hasta que en Alajuelense recibieron noticias de la Federación Costarricense de Fútbol en la que les notificaron que cinco de sus jugadores fueron convocados para los partidos de la Selección de Costa Rica ante Nicaragua y Haití por las eliminatorias para el Mundial de Norteamérica 2026.

El choque ante los pinoleros será el 1 de setiembre, por lo que los manudos jugarían el partido con los brumosos sin seleccionados.

“Nosotros estamos tratando de gestionar que el partido se juegue en una fecha que no nos afecte, que haya equidad, consciencia, fair play, porque si bien estamos participando los dos equipos en Copa Centroamericana optamos también para no llegar a un partido tan importante como ese con cinco jugadores menos, un rival que está haciendo bien las cosas en el torneo local”, explicó Reyes a las emisoras presentes antes del juego entre los erizos y Puntarenas FC.

LEA MÁS: Alajuelense sorprende con dos movimientos inesperados para enfrentar a Puntarenas FC

Miguel Herrera convocó a cinco jugadores de Alajuelense a la Selección de Costa Rica (Prensa FCRF/Fotografía)

Mingo, como se le conoce al funcionario rojinegro, no quiso revelar los nombres de los convocados, pero fue claro que apelan a la equidad deportiva en el asunto.

A los manudos, además, les llama la atención cómo se tomó la decisión para cambiar de fecha el partido y si no se planificó bien el calendario del torneo tico con el regional.

LEA MÁS: Joel Campbell sorprende con fotografías en las que muestra cuál es su condición física

“Hay una situación que a nosotros nos llama mucho la atención, el hecho que con antelación se sabía el calendario de Copa Centroamericana y posteriormente se supo el del torneo nacional, tal vez a la hora de ver que había una dificultad en esa quinta fecha que ambos clubes no cumplian con los plazos entre partido y partido, había una afectación para los dos equipos y ahora que nos llamaron preliminarmente cinco jugadores”, finalizó.