Alajuelense y Cartaginés sacuden la fecha 5 con fuerte decisión antes de su duelo

El juego entre Alajuelense y Cartaginés será el miércoles 3 de setiembre, a las 8 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El juego entre Alajuelense y Cartaginés, correspondiente a la jornada 5 del torneo de Apertura, cambiará de fecha.

La Unafut informó que la mejenga será el miércoles 3 de setiembre, a las 8 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

Según la organización, la modificación se debe a la participación de ambos clubes en Copa Centroamericana de Concacaf. Inicialmente, el compromiso estaba previsto para el domingo 24 de agosto a las 4 de la tarde.

“El calendario de Concacaf fijó el jueves 21 de agosto a las 8 p. m. el encuentro entre Alianza FC (SLV) ante Alajuelense (CRC) y el martes 26 de agosto a las 8 p. m. el juego entre Cartaginés (CRC) ante el Club Atlético Independiente (PAN).

“Con este panorama, en el caso de los rojinegros no se cumpliría con el período mínimo de 72 horas establecido entre un partido internacional disputado fuera de Costa Rica y su siguiente compromiso en Liga Promerica.

“Por su parte, los blanquiazules enfrentarían la misma situación, al no poder respetar el plazo mínimo de 60 horas que debe de existir entre un juego de campeonato nacional y un encuentro internacional en el país”, mencionó la Unafut.