Alajuelense podría perder a una de sus principales figuras por una oferta de última hora

Creichel Pérez podría dejar Alajuelense pronto según explicó su agente, José Luis Rodríguez. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alajuelense estaría atento a lo que suceda en los próximos días con una de sus principales figuras jóvenes como lo es el extremo Creichel Pérez.

El jugador de 20 años ha sido uno de los puntos altos de los manudos en el arranque del semestre, su rendimiento le ha dado un lugar en el once rojinegro y eso podría abrirle las puertas en el extranjero confirmó José Luis Rodríguez, agente del futbolista.

Pérez cuenta con una posibilidad de irse a la segunda división de Alemania indicó el representante en una entrevista en el programa Tigo Sports Radio.

“Con el que que pudiera pasar algo en esta ventana (de transferencias) es Creichel Pérez, es con el chico que tenemos bastantes cosas adelantadas. El semestre pasado a último momento se nos vino abajo una oportunidad interesante, pero ahora pensamos que antes de que termine el mercado tenemos una buena opción”.

“Ahora estamos trabajando mucho en Alemania, allí tenemos opciones, es donde creemos que puede dar un salto para seguir su carrera”, comentó.

El Puma, como le apodan al agente, afirma que al jugador lo mantienen enfocado para que no se distraiga en el momento con los manudos.

“Hablamos con Creichel para que esté enfocado, se mantenga tranquilo en el día a día, sabemos que está en una olla de presión, la cosa en Alajuelense es bastante compleja en cuanto a los resultados, pero él debe ser fuerte y seguir trabajando en los minutos que le den”, explicó.

