¿Cuál es la urgencia de Alajuelense? El problema que “Machillo” Ramírez no ha podido resolver

Machillo Ramírez es muy sincero que en Alajuelense la definición es lo que más lo jode (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

Las estadísticas de Alajuelense este domingo en el partido ante Herediano confirmaron una vez más lo que muchos en el cuadro rojinegro saben, su gran pecado es la definición, la falta de goles y gente productiva en el ataque.

Ante el Team los manudos realizaron 20 remates, de los cuales siete fueron a marco, según los datos publicados por la Unafut tras el juego, el equipo produce bastantes opciones en los partidos, pero se traducen en pocos goles, con un promedio de uno por encuentro en este arranque.

Este domingo Alberto Toril tuvo la oportunidad de ser titular, en anteriores juegos estuvo Jonathan Moya como y hasta Joel Campbell, pero ninguno tuvo el tino para anotar, con lo que la idea de contratar un nueve sigue muy fresca.

A nivel interno en el cuadro manudo están interesados en más jugadores, Óscar “Machillo” Ramírez está abierto a la posibilidad mientras el mercado esté abierto, lo que ya ha reconocido públicamente en diversas oportunidades.

“Todavía hay ese espacio que nos pueda dar estos primeros partidos, un poco más de luz sobre eso y veremos qué decisiones se toman, estamos en constantes reuniones con la gerencia y viendo a ver qué necesitamos”, indicó hace apenas diez días.

En las redes sociales los aficionados exigen prácticamente un refuerzo en ofensiva todos los días. Los manudos tienen hasta el 31 de agosto para ver qué logran.

Es un tema que sí hemos abordado, pero la práctica es de una forma y en vivo es otra. — Óscar Ramírez

Machillo afirma que trabajan mucho el tema de la contundencia pero es algo que claramente les ha costado mucho.

“Es un tema que sí hemos abordado, pero la práctica es de una forma y en vivo es otra. Estamos sobre eso, hemos trabajado. Me parece que dije que habría marcadores cerrados. Va a ser difícil, con los bloques. Tuvimos un porcentaje importante encima de ellos y al no haber goles, se reclama la contundencia“, indicó este domingo.

A lo interno los jugadores también son claros que la definición es sin duda lo que tanto los jode y tienen que afinar sí o sí.

“Tenemos que hacer mucho énfasis en la definición, estamos creando bastantes opciones, pero estamos fallando mucho, nos cuesta bastante en esa parte. Nos desesperamos mucho, ni tomamos la calma en esos momentos”, comentó el colombiano Jeison Lucumí, de los futbolistas en ofensiva que están en cero en este certamen.