Anthony Hernández dio un argumento que explica por qué Alajuelense está en la calle hace rato

Anthony Hernández afirma que Alajuelense mejorará en el paso de partido, pues esto apenas comienza (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Alajuelense cayó una vez más ante el Herediano en su casa, Jafet Soto volvió a celebrar en la Catedral, sin embargo, para jugadores como Anthony Hernández no hay que hacerle mucho drama al asunto porque, para él, hay que quedarse con el funcionamiento de su equipo.

El extremo no le hizo drama a las dos derrotas que han sufrido en casa en dos semana, pues además cayeron el Plaza Amador de Panamá por la Copa Centroamericana.

Pika afirma que el “campeonato apenas viene comenzando”, es decir, dando a entender que todavía hay mucho tiempo para corregir cosas, sin embargo, la afición duda muchísimo dado que ha visto al equipo flaquear tanto al inicio como al final de los torneos.

“Llevamos poquito, el campeonato viene comenzando, nos vamos con un sinsabor porque siento que hicimos las cosas de la mejor manera. Tenemos que mejorar en el último cuarto de cancha, tanto los delanteros como extremos que somos los que más atacamos. Asumo el dolor de la afición, me comprometo junto a todo el grupo que vamos a mejorar”.

Hernández afirma que entiende que la afición se sienta tan adolorida por una derrota más, cicatrices que se van sumando a todo lo sufrido en los últimos años por los erizos.

“Yo sé que vamos a mejorar, que esto apenas comienza, nos vamos a la casa con dolor porque manejamos todo el partido, fuimos superiores”, añadió.

