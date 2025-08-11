Óscar Ramírez le mandó un par de filazos al Herediano

Alajuelense cayó en el clásico provincial ante Herediano, campeón nacional. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El entrenador de Alajuelense Óscar Ramírez reconoció que Herediano les ganó bien en el clásico provincial, sin embargo, soltó un par de frases picantes al cierre del juego contra el Team.

El Macho es consciente de que siguen trabajando para ser más contundentes, el objetivo es conseguir el primer lugar.

“Estamos trabajando sobre eso, yo lo dije que habría marcadores muy cerrados y por ejemplo hoy (domingo), que me perdone el colega (Jafet Soto), pero estuvimos un porcentaje encima de ellos, al no haber goles se reclama la contundencia.

“Hicimos todo, metimos cambios, hay que darle mérito a Herediano, tiene gente de experiencia, hoy la Liga tenía una planilla con bastantes jóvenes, estamos caminando sobre eso, estamos en la tercera fecha, tenemos el interés de buscar el primer lugar, tres victorias, pero no se ha dado”, afirmó.

El Machillo aprovechó para enviar un par de filazos, luego del juego entre Alajuelense y Herediano. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Cambios

Ramírez destacó que enfrentar a Alajuelense es motivación para algunos equipos y destacó el ejemplo de Anthony Walker y del partido que hizo en el Morera, a diferencia del juego contra el Diriangén de Nicaragua, por la Copa Centroamericana.

“Buscamos la media distancia, por los costados. Somos motivación para algunos equipos, uno ve lo del portero de Heredia como estuvo hoy y como jugó en Nicaragua y uno dice ¡caramba!”; manifestó.

Ramírez es claro en que está trabajando en cambiar hábitos, pero además, en cómo trabajar con los jóvenes que han incorporado al primer equipo.

“No es fácil cambiar hábitos pero hay un avance, sé que este mes de agosto tendremos momentos de partidos muy complejos, sé donde estoy ubicado.

