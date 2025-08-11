Santiago Van der Putten no se guardó nada y dijo quienes son los culpables de derrota de Alajuelense

Santiago Van der Putten no se guardó nada tras perder clásico provincial ante el Herediano (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Santiago Van der Putten no se guardó nada tras caer en casa o por 1 ante el Club Sport Herediano.

El defensor de la Liga Deportiva Alajuelense se mostró muy autocrítico y molesto con el trabajo que realizaron sobre el terreno de juego.

“No hay palabras, tenemos que trabajar. Sabemos que estamos fallando, que tenemos que estar mejor, no es culpa de nadie más que nosotros, tanto a nivel colectivo e individual. Hoy dejamos ir la oportunidad de agarrar el liderato. Le decimos a la afición que nos arde, nos duele. Nosotros no podemos perder en casa contra nadie, tiene que ser una fortaleza”, explicó tras el partido.

Él agregó que es normal que cada partido vayan menos manudos al estadio, ya que los resultados no dan para más.

“Sabemos que es culpa de nosotros, tenemos que ganar y no podemos pedirle a ellos algo diferente si vienen y perdemos hoy, si contra Plaza Amador también nos costó. El mensaje para ellos es que estamos consientes de que no estamos a la altura de esta institución”.

Aunque no quiso dar muchos detalles, aseguró que no tienen muy claro si el penal que le dio los tres puntos al Team, era legítimo.

“El gol vino de un pequeño detalle, donde no estuvimos atentos: un penal, o no penal. La verdad es que no he visto la repetición, no sé si fue un rebote o no, de eso no voy a hablar. Pero son cosas que podemos hacer diferentes y seguir trabajando”, concluyó.

Por el lado del Team, la gran figura fue el portero Antoni Walker, quien resaltó el trabajo de Jafet Soto.

“El fútbol nos dio revancha después de lo de Nicaragua. Jafet nos ayudó mucho, para nadie es un secreto que es la cabeza de esta institución. Esto hoy va por Jafet y también por Pablo Salazar, que nos apoyó mucho y se quedó sin trabajo”, comentó el arquero.