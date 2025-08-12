Así le fue a Alajuelense por los insultos de su afición contra Marcel Hernández

La afición de Alajuelense insultó a Marcel Hernández tras el gol de Herediano. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alajuelense fue sancionado este martes por el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol por los insultos contra Marcel Hernández, delantero del Herediano en el encuentro del fin de semana en el Morera Soto.

El reporte de sanciones brindado por la Fedefútbol señala que los manudos fueron únicamente multados económicamente tal cual lo establece el reglamento.

“Ciento cinco mil colones (₡105,000), de conformidad con lo establecido en el artículo 74 inciso 1, por ser esta la primera ocasión en el campeonato en que su afición profiere insultos contra una persona incluida en el artículo 3 del presente reglamento, con ocasión del partido.“, destaca la nota de la Fedefútbol.

LEA MÁS: A Jafet Soto le salió cara la celebración que le dedicó a Alajuelense tras victoria de este domingo

Los hechos fueron reportados por el comisario del partido Alexander Vargas, quien indicó en su informe de la mejenga que aficionados rojinegros le gritaron al cubano “violador”, hecho que reportó el jugador al árbitro Benjamín Pineda.

El réferi central se lo reportó al comisario y en el estadio frenaron el partido y aplicaron la fase uno del protocolo antiracismo y discriminación para hacer una llamada de atención a la gente que frenara los gritos, lo cual sucedió y no fue necesario repetir en el encuentro.

LEA MÁS: Esto dijo la Comisión de Arbitraje sobre el polémico primer gol de Cartaginés ante Saprissa