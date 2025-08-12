A Jafet Soto le salió cara la celebración que le dedicó a Alajuelense tras victoria de este domingo

Este gesto le salió caro a Jafet Soto luego del partido ante Alajuelense. Fotografía: Jorge Navarro (La Nación/Fotografía: Jorge Navarro)

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol fue duro con el castigo que le aplicó a Jafet Soto tras el encuentro de este domingo entre Alajuelense y Herediano por considerar que provocó a los aficionados rivales al finalizar el juego.

En el informe de sanciones determina que el presidente florense incurrió en una falta según lo determinó el informe del comisario de la Unafut, Alexander Vargas.

“Sancionar al director técnico Jafet Soto Molina con tres partidos de suspensión y una multa de doscientos mil colones (₡200,000) de conformidad con lo establecido en el artículo 38 inciso 1), al ser la primera ocasión que realiza gestos de provocación a los aficionados, de conformidad con lo reportado por el Comisario del encuentro.

“Este Tribunal recuerda que los informes de los oficiales de partido gozan de presunción de veracidad y constituyen prueba suficiente para la imposición de sanciones, salvo prueba en contrario debidamente acreditada. En consecuencia, no corresponde a este Órgano sustituir la valoración efectuada por el oficial en el ejercicio de sus funciones ni reexaminar los hechos reportados desde un punto de vista subjetivo”, destacaron.

LEA MÁS: Jafet Soto demandará a los dos comisarios del partido ante Alajuelense

El informe detalla porqué el florense Marcel Hernández no recibió ningún tipo de sanción adicional pese a ser señalado también por el informe de Vargas por gestos provocativos contra la afición rival.

“El Tribunal acuerda tomar nota de lo reportado por el Comisario de UNAFUT, no obstante, se constata que el árbitro del encuentro apreció la acción y procedió a sancionar al jugador Hernández Campanioni con una tarjeta amarilla. Por tanto, en virtud de que la acción fue sancionada con amonestación por el árbitro, este Tribunal únicamente procederá a registrar dicha tarjeta amarilla en la contabilidad oficial de amonestaciones”, explicó.

LEA MÁS: José Alberto Montenegro le responde con todo a Jafet Soto: “Trata de engañar a la gente poniéndose como víctima”

Al cubano lo salvó la amarilla mostrada por el árbitro Benjamín Pineda, pues de no haber visto la tarjeta, hubiese sido sancionado con el mismo castigo que Soto.