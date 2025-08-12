José Alberto Montenegro le responde con todo a Jafet Soto: “Trata de engañar a la gente poniéndose como víctima”

José Alberto Montenegro le mandó a decir a Jafet Soto que no juegue el papel de víctima.

José Alberto Montenegro, jefe de información de Tigo Sports, respondió este martes a Jafet Soto y al Club Sport Herediano luego que lo señalaran en un comunicado de prensa por " acusaciones infundadas" contra el presidente florense.

En la nota de los rojiamarillos dice: “El Club Sport Herediano manifiesta, de forma enérgica e inequívoca, su absoluto rechazo al contenido del supuesto informe del comisionado de la UNAFUT, divulgado por el medio de comunicación Tigo Sports y el periodista José Alberto Montenegro, en el que se señala a Jafet Soto Molina de supuestamente incitar ‘con gestos’ a la afición de Liga Deportiva Alajuelense al finalizar el encuentro del pasado domingo en el estadio Alejandro Morera Soto”.

De hecho, el informe no solo le llegó a él sino a diversos medios de comunicación, entre ellos La Teja, y está firmado de manera digital por el comisario de Unafut Alexander Vargas.

Ante los señalamientos, el comunicador se defendió en el programa Tigo Sports Radio, pues la cabeza de los floreses les siguió tirando en Teletica Radio.

“No me extraña que Tigo tenga esa pedazo del informe antes que todas las otras partes lo tengan, no me extraña la persecución, así como lo hicieron en mayo para que me sancionaran y la presión mediática que hicieron”, dijo Soto en la radio.

"Es más fácil decirle a la gente que Tigo la tiene en contra del Herediano y vender una falsa narrativa".

Montenegro asegura que a Jafet el papel de víctima no le va y le dice que no se acomode para quedar bien.

“Creo que nuevamente Jafet confunde las cosas y trata de engañar a la gente poniéndose como víctima, pero perdón por decirlo así, pero lo que Jafet no dice en la entrevista en Teletica Radio es que el primero que tiró el informe fue Ferlin Fuentes, segundo fue Teletica.com y después fue Tigo, pero él eso no lo menciona.

“Jafet no le dice a la afición del Herediano que el informe salió primero ahí, tampoco le dice a la gente que el informe salió completo, ni la parte donde mencionaban los insultos de la gente hacía Marcel, mi querido Jafet, así no es, hay que contarla completa, contar las cosas completas porque sino hacemos un papel de victimismo que no vale, hay que contarlas completas”, le mandó duro al dirigente.

Esta es la acción por la que el comisiario reportó a Jafet Soto. (La Nación/Fotografía: Jorge Navarro)

Montenegro afirma que le extrañó verlo citado en el comunicado y que salgan con el tema del antiheredianismo y otras cosas, cuando ellos no tienen nada contra nadie y hasta han sacado clips tirando arriba al Team.

“Venden una falsa narrativa, argumentan muchas cosas y no las argumentan tal cual, el informe salió antes con Ferlin y en Teletica.com, el informe lo teníamos completo, para que no entremos en falsas narrativas”, comentó.