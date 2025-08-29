FC Barcelona estaría interesado en jugador de Alajuelense

Barcelona estaría interesado en jugador de Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El FC Barcelona, uno de los mejores equipos del mundo en la historia del fútbol, estaría interesado en Santiago Van der Putten, el defensor de Alajuelense.

La información fue anunciada por el periodista costarricense Kevin Jiménez por medio de una publicación extraoficial.

“El FC Barcelona B está interesado en Santiago Van Der Putten, ya realizaron más de 3 ofertas a Alajuelense por el jugador.

“Aún no hay acuerdo entre clubes, siguen negociando pero no está siendo sencillo ya que la oferta no es alta a nivel económico al inicio (es venta)”, explicó el comunicador.

Van der Putten se convirtió ha demostrado un buen nivel con La Liga y ha logrado consolidarse como una de las figuras del equipo, por lo que no sería nada raro que otros equipos tengan los ojos puestos en él.

El defensor se formó en las ligas menores de Fútbol Consultants, luego estuvo un tiempo en Saprissa, dio el paso por las juveniles del Real Betis en España y en 2022 debutó oficialmente con los manudos, quienes son dueños de su ficha.