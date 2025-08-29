Alajuelense y Cartaginés ya saben cuándo jugarán los cuartos de final de la Copa Centroamericana

Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés ya conocen las fechas en las que jugarán los cuartos de final de la Copa Centroamericana, luego del anuncio que hiciera este viernes la Concacaf.
Alajuelense y Cartaginés son los clubes ticos que siguen con vida en el torneo regional y la siguiente etapa se jugará a finales de setiembre.
Concacaf informó que los juegos de ida serán del 23 al 25 de setiembre, y los de vuelta del 30 de setiembre al 2 de octubre.
Recordemos que las series en esta etapa son las siguientes:
- Plaza Amador vs. Real España
- Cartaginés vs. Olimpia
- Motagua vs. Alajuelense
- San Miguelito vs. Xelajú
