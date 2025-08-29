Alajuelense y Cartaginés ya saben cuándo jugarán los cuartos de final de la Copa Centroamericana

Alajuelense sigue con vida en la Copa Centroamericana, luego de derrotar al Antigua de Guatemala. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés ya conocen las fechas en las que jugarán los cuartos de final de la Copa Centroamericana, luego del anuncio que hiciera este viernes la Concacaf.

Alajuelense y Cartaginés son los clubes ticos que siguen con vida en el torneo regional y la siguiente etapa se jugará a finales de setiembre.

Concacaf informó que los juegos de ida serán del 23 al 25 de setiembre, y los de vuelta del 30 de setiembre al 2 de octubre.

Recordemos que las series en esta etapa son las siguientes:

- Plaza Amador vs. Real España

- Cartaginés vs. Olimpia

- Motagua vs. Alajuelense

- San Miguelito vs. Xelajú

