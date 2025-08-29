Deportes

Alajuelense y Cartaginés ya saben cuándo jugarán los cuartos de final de la Copa Centroamericana

Alajuelense y Cartaginés son los equipos ticos que siguen con vida en la Copa Centroamericana

Por Yenci Aguilar Arroyo
Partido del grupo A Liga Deportiva Alajuelense y Antigua por avanzar en la Copa Centroamericana
Alajuelense sigue con vida en la Copa Centroamericana, luego de derrotar al Antigua de Guatemala. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés ya conocen las fechas en las que jugarán los cuartos de final de la Copa Centroamericana, luego del anuncio que hiciera este viernes la Concacaf.

Alajuelense y Cartaginés son los clubes ticos que siguen con vida en el torneo regional y la siguiente etapa se jugará a finales de setiembre.

Concacaf informó que los juegos de ida serán del 23 al 25 de setiembre, y los de vuelta del 30 de setiembre al 2 de octubre.

Recordemos que las series en esta etapa son las siguientes:

- Plaza Amador vs. Real España

- Cartaginés vs. Olimpia

- Motagua vs. Alajuelense

- San Miguelito vs. Xelajú

