Anthony Hernández encontró un socio y en Alajuelense pueden aprovechar esa conexión

Anthony Hernández sabía bien dónde su compañero John Paul Ruiz le pondría el balón (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Anthony Hernández anotó su primer gol en Alajuelense tras volver esta temporada al cuadro rojinegro y lo hizo en un momento de bastante importancia para los rojinegros, con la clasificación de la Copa Centroamericana en medio, ante el Antigua de Guatemala.

Pika, como le apodan al extremo, anotó al minuto 83, en una jugada que se tejió junto a un compañero que conoce bastante bien y con quien lleva rato junto jugando, como lo es el lateral izquierdo John Paul Ruiz.

Los futbolistas jugaron juntos la temporada pasada en Puntarenas FC, por lo que conocen bastante bien los movimientos del otro y dónde ubicarse para que llegue la pecosa.

“La verdad con él me conozco muy bien, somos compañeros desde hace tiempo, conozco sus movimientos y justo me esperaba ese centro ahí donde entré”, confesó cuando le consultamos sobre esta sociedad.

Esa conexión es otra arma más con la que pueden contar los manudos y Óscar “Machillo” Ramírez en un momento donde los goles no son algo que sobra en el cuadro erizo.

Anthony está pulseando minutos en el León, ante Antigua jugó media hora este jueves y en la mejenga anterior, frente a sus excompañeros del Puerto, también estuvo 30 minutos, con lo que poco a poco va tomando más chances.