Kenyel Michel pegaría otro bombazo en una carrera que va como un bólido

Kenyel Michel ha conseguido muchas cosas con mucha rapidez este semestre. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Kenyel Michel vive grandes momentos en su carrera deportiva, y este viernes recibiría otra gran noticia que viene a consolidar lo que ha sido su trabajo en los últimos meses.

Según sabemos, el muchacho sería una de las novedades en la lista del seleccionador Miguel Herrera para los partidos de la Selección de Costa Rica ante Nicaragua y Haití, por las eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026.

El entrenador azteca ha visto de cerca al extremo de 20 años, y está muy satisfecho con lo observado. Michel es uno de los jóvenes que, según el seleccionador nacional, estaba siguiendo muy de cerca para llevarlo a la Tricolor.

Hasta que no sea oficial, el chiquillo ha sido muy aterrizado y no tira las campanas al aire, pero asegura que si se la da la oportunidad, le genera mucha ilusión.

“Es algo que no está en mí, sino en manos del profe (Herrera), yo solo he tratado de dar lo mejor de mí en cada entrenamiento y en cada partido, para lo que trabajo duro. No sabría decirle si me deben llamar, eso queda en manos de él”, comentó.

La convocatoria a la Selección le llegaría en un momento en que es titular y una de las figuras de Alajuelense, y luego de que el viernes pasado se confirmara su venta al Minnesota United de la MLS, club al que se integrará a partir de enero del 2026.

“La verdad es que todo ha pasado muy rápido, ha sido una cosa tras otra, pero yo trato de poner los pies en la tierra, trabajar cada día más fuerte para que así se den las cosas”, añadió.

