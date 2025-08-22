En Alajuelense hablaron sin tapujos sobre la venta de Kenyel Michel a la MLS

Kenyel Michel (derecha) dejará Alajuelense para irse al Minnesota United de la MLS (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

La venta de Kenyel Michel al Minnesota United de la MLS es prácticamente un hecho, luego de que en Alajuelense confirmaron que la negociación por el extremo está muy adelantada.

Carlos Vela, gerente deportivo rojinegro, habló luego del partido ante el Alianza de El Salvador y reconoció que el tema se puede cerrar en cualquier momento.

El mexicano indicó que hasta este jueves en la noche el tema no estaba 100% cerrado, pero que seguramente se confirmará muy pronto.

“El tema de Kenyel pues sí, realmente está trabajándose una venta al exterior que está muy cercana, más no está confirmada al 100%. Han sido días y horas intensas, estamos en eso, pero no se puede confirmar todavía al 100%”, comentó en declaraciones a ESPN y compartidas además por Daniel Sanabria, encargado de prensa manudo.

Carlos Vela habla sobre salida de Kenyel Michel de Alajuelense

Un dato que llamó la atención es que el muchacho quedó fuera de convocatoria para el encuentro ante los cuscatlecos, como parte de la misma situación.

“Lo guardamos porque está avanzada la negociación, está la documentación y para evitar cualquier tipo de riesgos o cosas, como están en medio de las negociaciones, preferimos guardarlo”, explicó.

Al consultar qué quiere decir con que está avanzado, el azteca no quiso dar un porcentanje de la negociación, pero acabó diciendo que es casi un hecho la salida.

“No me gusta decir porcentajes porque realmente esto es 0 o 100 hasta que se firma, entonces mejor no, pero sí está muy avanzado, te podría decir que es casi un hecho, pero falta aún la confirmación solamente”, destacó.

Diversos medios, entre ellos ESPN, manejan la cifra de que la Liga podría echarse más de $1.2 millones (poco más de 600 millones de colones), lo que sería un negociazo para los erizos.