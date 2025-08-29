Machillo Ramírez reveló en qué se puso a trabajar solito con Joel Campbell

Óscar Ramírez afirma que ve a un Joel Campbell más feliz y empuchando en el trabajo en diversos aspectos. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar “Machillo” Ramírez tiene entre uno de sus objetivos recuperar una buena versión de Joel Campbell en Alajuelense para que vuelva a ser un jugador que se distinga del resto.

El entrenador rojinegro comentó los detalles en los que ha trabajado el atacante y las diferencias que ha visto en él en las últimas semanas, las cuales le gustan.

“Con Joel me refiero yo cuando entra a la cancha, que se ve alegre, en un momento creo que él ha sido consciente de su trabajo físico, de su alimentación, de muchos factores que están pasando y que él ha retomado, y eso es lo que se ve, un muchacho alegre, y eso lo está reflejando en la cancha.

“A mí me agrada verlo con esa alegría, que uno que pasó por esos tiempos, ya cuando entra a los treinta y algo, que yo creo que tienen que ser momentos bonitos, porque no es que lo esté retirando, pero ya comienza uno a ver más cerca el asunto (el retiro) y creo que en eso él ha sido consciente y ha trabajado de muy buena manera”, indicó.

Joel viene tomando minutos poco a poco en Alajuelense tras recuperarse de una lesión que lo tuvo afuera varios partidos, sin embargo, ha sido suplente en la mayoría de partidos que ha disputado este torneo.

