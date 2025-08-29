Deportes

Cultura Saprissa prepara un recibimiento de locura para el clásico contra Alajuelense

El juego entre Saprissa y Alajuelense será este sábado, a las 8 de la noche, en el estadio Ricardo Saprissa

Por Yenci Aguilar Arroyo
Saprissa vs Herediano SEMIFINALES.
Cultura Saprissa organiza un recibimiento completamente diferente para el clásico contra Alajuelense. Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Saprissa y Alajuelense se volverán a ver las caras en un nuevo clásico y Cultura Saprissa tiene todo listo para sorprender a jugadores y aficionados con un nuevo recibimiento.

Recordemos que el torneo pasado, en la fase final, a la agrupación no le permitieron hacer un recibimiento previo al juego contra Alajuelense, pero eso no arrugó a los morados y tienen todo listo para sorprender con algo fuera de lo común.

Sergio Pacheco, integrante de Cultura Saprissa conversó con La Teja y dijo que desde hace varias semanas están trabajando en lo que se podrá ver el sábado, minutos antes de las 8 de la noche, cuando inicie el clásico, en el estadio Ricardo Saprissa.

Saprissa vs. Alajuelense
El juego contra los rojinegros será a las 8 p.m. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Esta será una salida completamente nueva, con un diseño bastante complejo, tiene varios elementos y todo llevará una secuencia.

“En algunos momentos nos hemos inspirado en series o películas, pero esta vez sorprenderemos con elementos de la identidad del saprissismo, que evoque a lo que es ser saprissista”, afirmó.

Preparados

Pacheco afirmó que los aficionados estaban con la duda sobre si organizarían un recibimiento en este duelo tan importante y pese a la eliminación del Sapri en la Copa Centroamericana, sí habrá.

“Cultura sigue con la misma fuerza, el martes hubo un mal resultado, nos frustramos, estamos descontentos, pero por dicha canalizamos esa frustración creativamente”, afirmó.

Sergio hizo una recomendación a quienes irán a la Cueva este sábado.

“Para el recibimiento será importante colaborar con los encargados, hay que ponerle atención a la gradería este y que la gente lo disfrute, nos parece que tendremos un lindo espectáculo”, afirmó.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

