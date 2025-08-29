Jugador de Saprissa destaca en prestigioso ranking junto a estrellas del fútbol mundial

Jugador de Saprissa destaca en prestigioso ranking junto a estrellas del fútbol. ( Facebook Saprissa. /Facebook Saprissa.)

Kenay Myrie, lateral del Deportivo Saprissa, apareció en un prestigioso ranking junto a estrellas mundiales del fútbol menores de 20 años.

La lista fue elaborada por el Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES), que destacó a jóvenes promesas.

Junto con él figuran jugadores de grandes equipos, como Lamine Yamal y Pau Cubarsí, del FC Barcelona.

El joven costarricense de 18 años ha mostrado un gran nivel con la S, e incluso ya ha defendido los colores de la Tricolor.

Los morados compartieron la noticia en sus redes sociales:“Kenay Myrie destaca en prestigioso ranking Mundial del CIES. El lateral derecho morado es el único jugador centroamericano entre los mejores 200 sub-20 del planeta”, escribió el club

El talento del deportista ha llamado la atención de equipos en el extranjero, según comentó recientemente Erick Lonis.