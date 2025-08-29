Deportes

Jugador de Saprissa destaca en prestigioso ranking junto a estrellas del fútbol mundial

Por Yerlin Gómez Izaguirre
El defensor del Saprissa Kenay Myrie celebró con todo el gol que anotó Nicolás Delgadillo. Facebook Saprissa.
Jugador de Saprissa destaca en prestigioso ranking junto a estrellas del fútbol. ( Facebook Saprissa. /Facebook Saprissa.)

Kenay Myrie, lateral del Deportivo Saprissa, apareció en un prestigioso ranking junto a estrellas mundiales del fútbol menores de 20 años.

La lista fue elaborada por el Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES), que destacó a jóvenes promesas.

Junto con él figuran jugadores de grandes equipos, como Lamine Yamal y Pau Cubarsí, del FC Barcelona.

El joven costarricense de 18 años ha mostrado un gran nivel con la S, e incluso ya ha defendido los colores de la Tricolor.

Los morados compartieron la noticia en sus redes sociales:“Kenay Myrie destaca en prestigioso ranking Mundial del CIES. El lateral derecho morado es el único jugador centroamericano entre los mejores 200 sub-20 del planeta”, escribió el club

El talento del deportista ha llamado la atención de equipos en el extranjero, según comentó recientemente Erick Lonis.

