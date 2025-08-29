¿Paulo Wanchope tiene oportunidad de volver a la Selección? Esto dice Piojo Herrera

El técnico de la Selección Miguel Herrera no ve posible que Paulo Wanchope pueda regresar a la Tricolor. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Este viernes, el entrenador de la Selección Nacional Miguel Herrera dio a conocer la lista de 23 jugadores convocados para los juegos eliminatorios contra Nicaragua y Haití.

En conferencia de prensa, al Piojo le consultaron si ven espacio para que Paulo César Wanchope pueda regresar al equipo de todos y esto dijo el mexicano:

“Cuando estuvo acá demostró que es un tipo extraordinario, que trabaja muy bien. Pero nosotros estamos hoy completamente cerrados, metidísimos en lo que viene”, dijo el entrenador, cerrando por completo las puertas a Chope.

Recordemos que antes de llegar al Saprissa, Paulo César estuvo en el cuerpo técnico de la Tricolor.