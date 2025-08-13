Miguel Herrera le puso el ojo a dos jugadores del torneo nacional para el inicio de la eliminatoria mundialista

Miguel Herrera, técnico de la Selección Nacional contó que dos jugadores del medio local podrían sumarse a la eliminatoria hacia el Mundial del 2026. Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El técnico de la Selección Nacional Miguel Herrera reveló que tiene en la mira a dos jugadores del torneo nacional para incorporarlos al grupo que le hará frente a la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026.

Este miércoles, el Piojo conversó en el programa “120 minutos” y reveló que para el primer encuentro eliminatorio, ante Nicaragua, que será el viernes 5 de setiembre, no contará con Fernán Faerron ni con Warren Madrigal por lesión.

“Hay un par de jugadores que me han llamado la atención, no han estado con nosotros. Todos los muchachos se están comportando igual, en muy bien nivel, los que están afuera han levantando la mano, haciendo goles y me da gusto porque la lista va creciendo.

“Son jóvenes, la verdad no los hemos mostrado anteriormente y en este proceso de renovación de la Selección estamos viendo jugadores interesantes, cumplidores y a uno lo vimos desde el torneo pasado y hay un jugador que nos ha llamado la atención en este torneo”, afirmó.

El técnico mexicano habló de la situación de Celso Borges. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Seleccionables

El Piojo también se refirió a los casos de algunos jugadores, como Manfred Ugalde y Ariel Lassiter.

“Manfed está bien, desafortunadamente no llegó la oferta (para que saliera del fútbol de Rusia), hemos hablado de las cosas por las que no se dio la salida, pero está siempre dispuesto, nos ha mostrado muchísima calidad y espero que llegue a una liga más fuerte.

“(Ariel) Lasssiter se quería quedar en la Copa Oro, pero el Portland nos pidió que regresara al equipo. Se operó la mano, está jugando con buena protección, demostrando las cosas que puede hacer en la cancha”, afirmó.

Otro de los temas de los que conversó el mexicano fue sobre Celso Borges y un posible regreso al equipo de todos.

“Yo no voy a descartar a nadie que tenga posibilidad en la Selección, no puedo decir que no lo voy a llamar. Si se necesita lo llamaremos, independientemente de la edad.

“Todos los jugadores están en nuestra cabeza, son seleccionables”, agregó.

