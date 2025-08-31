Saprissa vs LDA: Ronaldo Cisneros está en la Cueva, ¿puede jugar?, así explica Alajuelense

El delantero mexicano de Alajuelense, Ronaldo Cisneros, está en el estadio Ricardo Saprissa con el resto del plantel manudo, pero la gran pregunta es, ¿puede juga en el Saprissa vs LDA de este sábado?

Saprissa vs LDA: Ronaldo Cisneros fue convocado por Alajuelense para el clásico contra Saprissa (LDA/LDA)

Cisneros viajó en el bus con el resto de sus compañeros. La institución tenía trámites pendientes para que el jugador pudiera participar, como los permisos de trabajo.

LEA MÁS: Ronaldo Cisneros: hay algo del nuevo delantero de Alajuelense que preocupa más que sus bajos números

No obstante, el mexicano sí formará parte de los convocado por Óscar Ramírez. Habrá que esperar si es titular o suplente.

Carlos Vela, gerente deportivo, explicó porqué Cisneros obtuvo los permisos tan rápido. “Porque es una institución que trabaja con orden, que todo lo tiene al día y eso le facilita las cosas”.

Cisneros es un 9, que tuvo mucha proyección hace diez años pero se ha quedado en la Liga MX. Hoy tiene 28 años.

El periodista mexicano Ivan Ruiz, de Vavel México, le dijo a La Teja algunas características de su compatriota.

LEA MÁS: Óscar Ramírez sorprende con un convocado inesperado para el clásico

“Ronaldo necesita la confianza de entrenadores, minutos y retomar el olfato, tiene capacidades, deben explotarlas, pero si le ponen cierta presión, más grande de lo que puede tener o aguantar, puede no soportar. Yo creo que la liga tica es un gran reto y le dará minutos y armas”, expresó.

Llegada del bus de Alajuelense al Ricardo Saprissa. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Va por dentro, pocas veces va por fuera, pero es fuerte en el mano a mano, puede llevarse a dos o tres con potencia, por el centro, no por los extremos”, añadió.

LEA MÁS: Saprissa vs. Alajuelense: ¿A qué hora y por cuál canal ver el clásico nacional este sábado?

Vela añadió que es un delantero con gol.

“Remata de zurda, de derecha, tiene un buen cabeceo, es un buen centro delantero”, manifestó.