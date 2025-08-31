Deportes

Anthony Hernández, jugador de Alajuelense rompió la maldición de los rojinegros

Anthony Hernández, jugador de Alajuelense fue el gran protagonista en el clásico contra Saprissa

Por Yenci Aguilar Arroyo
30/08/2025/ juego entre Deportivo Saprissa vs Liga Deportiva Alajuelense por el clásico nacional en la jornada 6 del torneo clausura 2025 en el estadio Ricardo Saprissa / foto John
Anthony Hernández marcó su primer gol con Alajuelense en el campeonato. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

El gol de Anthony Hernández, que le dio la victoria a Alajuelense en el clásico ante Saprissa rompió la maldición que tuvo el equipo liguista por más de 4 años.

Recordemos que la última vez que los manudos derrotaron a los tibaseños en el Ricardo Saprissa fue el 18 de abril del 2021. Desde entonces pasaron 13 juegos, en donde la “S” ganó 9 y se habían empatado 4.

Pikachu apareció en el minuto 51, tras recibir un pase de Jeison Lucumí y con este gol, le dio más que 3 puntos a los rojinegros. El marcador a favor de Alajuela le ayudó a los erizos a escalar posiciones en la tabla y al cerrar la noche del sábado se quedaron con 10 puntos.

Hernández, quien marcó su primer gol en el campeonato, no se cambiaba por nadie de la felicidad.

“Vinimos a hacer un gran planteamiento, la garra que metimos nos ayudó, sufrimos al final, pero se nos dio el gane y estamos agradecidos con la afición que llegó a motivarnos al hotel.

“Gracias a Dios se dio el gol y yo lo dije, voy a aprovechar todas las oportunidades que me dé el profe (Óscar Ramírez), trataré de aportar, quiero mostrar mi mejor versión”, afirmó.

clásico nacional, correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura 2025, Saprissa contra Alajuelense
Los morados tuvieron una semana para el olvido. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Autocríticos

En el otro lado de la acera, Joseph Mora, lateral del Sapri, no puso peros y dijo que hay que ver qué más se puede hacer para que el equipo salga de la crisis.

“Hay que ser autocríticos, ver qué mejorarmos. Es hora de que Saprissa vuelva a ser el equipo que es, levantarse de estas derrotas. Nos duele mucho, no queríamos perder ni mucho menos así como lo hicimos, hay que ver qué podemos hacer de más”, expresó Mora.

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

