Anthony Hernández, jugador de Alajuelense rompió la maldición de los rojinegros

Anthony Hernández marcó su primer gol con Alajuelense en el campeonato.

El gol de Anthony Hernández, que le dio la victoria a Alajuelense en el clásico ante Saprissa rompió la maldición que tuvo el equipo liguista por más de 4 años.

Recordemos que la última vez que los manudos derrotaron a los tibaseños en el Ricardo Saprissa fue el 18 de abril del 2021. Desde entonces pasaron 13 juegos, en donde la “S” ganó 9 y se habían empatado 4.

Pikachu apareció en el minuto 51, tras recibir un pase de Jeison Lucumí y con este gol, le dio más que 3 puntos a los rojinegros. El marcador a favor de Alajuela le ayudó a los erizos a escalar posiciones en la tabla y al cerrar la noche del sábado se quedaron con 10 puntos.

Hernández, quien marcó su primer gol en el campeonato, no se cambiaba por nadie de la felicidad.

“Vinimos a hacer un gran planteamiento, la garra que metimos nos ayudó, sufrimos al final, pero se nos dio el gane y estamos agradecidos con la afición que llegó a motivarnos al hotel.

“Gracias a Dios se dio el gol y yo lo dije, voy a aprovechar todas las oportunidades que me dé el profe (Óscar Ramírez), trataré de aportar, quiero mostrar mi mejor versión”, afirmó.



Autocríticos

En el otro lado de la acera, Joseph Mora, lateral del Sapri, no puso peros y dijo que hay que ver qué más se puede hacer para que el equipo salga de la crisis.

“Hay que ser autocríticos, ver qué mejorarmos. Es hora de que Saprissa vuelva a ser el equipo que es, levantarse de estas derrotas. Nos duele mucho, no queríamos perder ni mucho menos así como lo hicimos, hay que ver qué podemos hacer de más”, expresó Mora.

