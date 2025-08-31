Gustavo Chinchilla, en su último día de trabajo, anuncia un bombazo para diciembre en el Saprissa

Gustavo Chinchilla, gerente general del Deportivo Saprissa, que finaliza este sábado su labor en esa función, se mandó con una bombazo a los medios de prensa que estaban en el estadio, a la espera del clásico ante Alajuelense.

13/01/2025 Estadio Ricardo Saprissa. Gustavo Chinchilla, Gerente General del Deportivo Saprissa. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Chinchilla le dijo a los saprissistas que fueran guardando plata para diciembre porque se viene algo único en el mundo y será de Saprissa.

LEA MÁS: Daniel Quirós celebra récord personal: tiene 66 clásicos narrados

El gerente explicaba que Saprissa es el equipo más grande de Centroamérica y que vende dos veces y medio más camisetas que su inmediato seguidor en la región.

Luego de esa explicación, dijo: “Por cierto, guarden plata para diciembre porque las camisetas que van a salir, serán las primeras en el mundo con las que va a pasar algo así”, indicó.

LEA MÁS: Saprissa también la pasa mal en el fútbol femenino, perdió invicto contra un clásico rival

Saprissa ha sacado camisetas muy lindas, como esta verde. (DS/DS)

La prensa no insistió en el tema, pero dejó en el aire que las camisetas de Saprissa para fin de año, que suele sacar chemas muy bonitas, serán espectaculares.

LEA MÁS: Video: El saprissista Gustavo Herrera recibió una visita muy especial previo al clásico contra Alajuelense

Recordemos que el sitio Footy Headlines realizó una escogencia de los uniformes más lindos del mundo en el mes de diciembre del 2024 y tras un largo proceso de elección, la tercera equipación del Monstruo fue elegida como la ganadora.