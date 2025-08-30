Saprissa también la pasa mal en el fútbol femenino, perdió invicto contra un clásico rival

El Club Sport Herediano y el Deportivo Saprissa, en femenino, se dieron gusto marcando goles este sábado en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

Herediano le sacó el invicto a Saprissa con un 4 a 3. (meryfotografia_cr/meryfotografia_cr)

Las florenses terminaron ganando el partido 4 a 3 a Saprissa y le quitaron el invicto a las moradas y a la vez, ganaron su primer partido desde que regresaron a la primera división.

Saprissa abrió la cuenta al minuto 13 con gol de Carolina Venegas, luego de un remate centro de Gloriana Villalobos.

El Team empató rapidísimo, al 15, en una jugada de pared entre Verónica Prieto y Valeria Hernández, que definó esta última.

Pero las moradas se fueron al frente, otra vez, al 19, con un remate de lejos de Katherine Alvarado.

Herediano nunca desistió y al 22 se produjo un penal sobre Hillary Corrales, que transformó en gol Alejandra Montero. Así concluyó el primer tiempo.

El Team tomó ventaja por primera vez en el complemento, cuando Corrales le robó el balón a Fabiana Sanabria, se fue sola ante la portera, la burló y definió.

Un frentazo de Carolina Venegas, al 51, puso el 3 a 3, en un partido donde nadie daba el brazo a torcer.

Herediano se jugó un partidazo ante Saprissa. (meryfotografia_cr/meryfotografia_cr)

El mejor gol del partido fue de Corrales, en un tiro libre que salió mal para el Team, donde se enredaron entre Alejandra Montero y Marian Solano, pero no perdieron la bola, hasta que llegó a Corrales, quien majó la bola, se quitó una rival y sacó un remate lejano que venció la estirada de la portera.

Con el triunfo, el Team femenino se despega un poco de los últimos lugares, pero aún está lejos de los primeros cuarto puestos. Llegó a seis puntos, en el quinto puesto. El cuarto es Dimas Escazú, con nueve puntos y un partido menos.

Saprissa perdió el invicto. (meryfotografia_cr/meryfotografia_cr)

Saprissa se quedó en el segundo lugar, con 11 puntos, pero expuesto a perder esa posición con Sporting o con Dimas Escazú.

La jornada dio inicio el jueves, con la goleada de las superlíderes, Alajuelense, 3 a 0 a Pococí.