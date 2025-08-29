Deportes

¿Golazo de Elías Aguilar será suficiente para que Herediano pueda clasificar?

Herediano se puso arriba en el marcador con un golazo espectacular de Elías Aguilar

Por Franklin Arroyo

Elías Aguilar anotó un golazo de tiro libre con el que Herediano está empatando al Municipal de Guatemala 1 a 1, este jueves en el Estadio Nacional.

Herediano vs Municipal de Guatemala.
Elías Aguilar metió un golazo pero no está alcanzando. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

El juego corresponde a la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

El gol cayó al minuto 21, con un cobro magistral del 10 florense.

Sin embargo, el cuadro chapín empató al minuto 31, luego de un pase filtrado de Matos a Barrientos.

Aún no se define el grupo, pero en el otro partido, Real España está goleando 3 a 0 a San Miguelito, con eso, al Team no le queda más que ganar, pues se está quedando fuera.

Están clasificando el San Miguelito con siete puntos y Real España, con seis puntos y una diferencia de uno (con siete goles a favor). El Municipal tiene seis unidades con una diferencia de uno, pero cinco goles anotados y Herediano tiene cuatro tantos, por lo que necesita marcar más goles para pulsear una opción de clasificación, aunque está muy difícil.

