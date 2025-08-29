¿Golazo de Elías Aguilar será suficiente para que Herediano pueda clasificar?

Elías Aguilar anotó un golazo de tiro libre con el que Herediano está empatando al Municipal de Guatemala 1 a 1, este jueves en el Estadio Nacional.

Elías Aguilar metió un golazo pero no está alcanzando. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

El juego corresponde a la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

LEA MÁS: Adivinen, ¿quién dirigirá a Herediano contra Alajuelense en el partido del domingo?

El gol cayó al minuto 21, con un cobro magistral del 10 florense.

¡Golazo de Elías Aguilar para poner en ventaja a Herediano! pic.twitter.com/KDkgJj10qm — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 29, 2025

Sin embargo, el cuadro chapín empató al minuto 31, luego de un pase filtrado de Matos a Barrientos.

Aún no se define el grupo, pero en el otro partido, Real España está goleando 3 a 0 a San Miguelito, con eso, al Team no le queda más que ganar, pues se está quedando fuera.

LEA MÁS: Dos figuras de Herediano se sinceran al hablar de lo que significa la Concacaf para el Team

Están clasificando el San Miguelito con siete puntos y Real España, con seis puntos y una diferencia de uno (con siete goles a favor). El Municipal tiene seis unidades con una diferencia de uno, pero cinco goles anotados y Herediano tiene cuatro tantos, por lo que necesita marcar más goles para pulsear una opción de clasificación, aunque está muy difícil.