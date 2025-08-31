Daniel Quirós celebra récord personal: tiene 66 clásicos narrados

Deportes

Por Franklin Arroyo

Daniel Quirós, narrador estelar de Canal 7, publicó este sábado un texto donde celebra los 32 años de trabajar en televisión nacional, donde hoy llega a 66 clásicos nacionales.

Daniel Quirós, canal 7
Daniel Quirós, canal 7 (Facebook/Facebook)

Quirós ha visto pasar muchos colegas a su lado, haciendo pareja o alternando las transmisiones, en canal 6 y canal 7 entre ellos, Juan Carlos Pérez (qdDg), Kristian Mora, Jorge Matarrita, Pablo Segura, Manuel Antonio “Pilo” Obando, entre otros.

Daniel Quirós, canal 7
Daniel Quirós, canal 7 (Facebook/Facebook)

“Hoy llego a 66 clásicos nacionales, narrados en 32 años de trabajar en Televisión Nacional, sé que soy un bendecido y sé que de la mano de Dios y con trabajo, esfuerzo, lealtad, humildad y otros ingredientes, los sueños se cumplen”, expresó el narrador en sus redes.

Daniel Quirós, canal 7
Daniel Quirós, canal 7 (Facebook/Facebook)

“Nunca dejen de soñar. Y dejen de lado las voces del odio, porque mientras tú cumples tus sueños… ellos se amargan e intentan menospreciar lo que con tanto esfuerzo has alcanzado".

Daniel Quirós, canal 7
Daniel Quirós, canal 7 (Facebook/Facebook)

Bendiciones a todos. Y esto sigue hasta que Dios quiera", expresó.

Daniel Quirós es de las voces más reconocidas del periodismo deportivo y seguirá marcando su propio camino.

Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

