Daniel Quirós celebra récord personal: tiene 66 clásicos narrados

Daniel Quirós, narrador estelar de Canal 7, publicó este sábado un texto donde celebra los 32 años de trabajar en televisión nacional, donde hoy llega a 66 clásicos nacionales.

Quirós ha visto pasar muchos colegas a su lado, haciendo pareja o alternando las transmisiones, en canal 6 y canal 7 entre ellos, Juan Carlos Pérez (qdDg), Kristian Mora, Jorge Matarrita, Pablo Segura, Manuel Antonio “Pilo” Obando, entre otros.

“Hoy llego a 66 clásicos nacionales, narrados en 32 años de trabajar en Televisión Nacional, sé que soy un bendecido y sé que de la mano de Dios y con trabajo, esfuerzo, lealtad, humildad y otros ingredientes, los sueños se cumplen”, expresó el narrador en sus redes.

“Nunca dejen de soñar. Y dejen de lado las voces del odio, porque mientras tú cumples tus sueños… ellos se amargan e intentan menospreciar lo que con tanto esfuerzo has alcanzado".

Bendiciones a todos. Y esto sigue hasta que Dios quiera", expresó.

Daniel Quirós es de las voces más reconocidas del periodismo deportivo y seguirá marcando su propio camino.