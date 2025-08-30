Deportes

Video: El saprissista Gustavo Herrera recibió una visita muy especial previo al clásico contra Alajuelense

Saprissa enfrentará a Alajuelense, este sábado, a las 8 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa

Por Yenci Aguilar Arroyo
Saprissa presenta a sus nuevos jugadores panameños
Gustavo Herrera recibió una visita muy especial previo al clásico contra Alajuelense. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

Gustavo Herrera, delantero del Deportivo Saprissa recibió una sorpresa previo al clásico contra Alajuelense, que será este sábado, a las 8 de la noche.

Y es que una delegación del Sporting San Miguelito, club de Panamá en el que jugó el delantero morado llegó al país para ver al atacante en acción y trajeron a su mamá, doña Kathia Prescott, quien lo apoyará desde las gradas del estadio Saprissa en este importante juego.

Un video que publicó el Sporting en sus redes sociales mostró el reencuentro de Gustavo con su mamá. Un abrazo que lo dice todo:

Gustavo Herrera fue visitado por su mamá previo al clásico

“Muchas gracias por el detalle para mí y mi hijo”, dijo muy emocionada doña Nathia.

Por otro lado, el club canalero posteó:

“Un abrazo que lo dice todo: fuerza, apoyo y amor incondicional. Porque detrás de cada guerrero en la cancha, siempre hay una madre y una familia que laten con él en cada jugada.Hoy Gustavo no solo jugará un clásico, lo hará con la motivación más grande… el abrazo de mamá“.

