Erick Lonis sorprende al revelar cuándo se irá Gustavo Herrera con Panamá al Mundial sub-20

Gustavo Herrera se irá hasta mediados de mes al mundial sub-20 con Panamá. (Mayela López/Mayela López)

Erick Lonis, cabeza del comité deportivo del Saprissa, confirmó este jueves cuándo será la fecha que saldría del club el panameño Gustavo Herrera para integrar la selección de su país en el mundial sub-20 en Chile.

En la S le permitieron al jugador ausentarse por unas semanas para que tenga chance de jugar el torneo mundialista, que arrancará el 27 de setiembre en Chile, esto a pesar de que no es obligatorio ceder jugadores en este tipo de categorías.

Las dudas surgieron luego de que medios panameños revelaron que el equipo, que dirige el histórico Jorge Dely Valdés, viajará el 1.° de setiembre a Chile, donde tendrá un campamento previo como preparación para la cita.

Lonis confirmó que Herrera no estará en dicho campamento, tras negociar con la Federación Panameña de Fútbol, por lo que lo dejarían irse hasta el 14 o 15 de setiembre.

“Él no se va todavía, ya nosotros habíamos negociado con la federación panameña; Enrique Rivers está al tanto y esperaremos dar la fecha oficial, pero creo que será el 15″, afirmó.