Gustavo Herrera dejaría Saprissa muy pronto por estos motivos

Gustavo Herrera no la pasa nada bien en Saprissa y pronto dejará el equipo por unas semanas. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Gustavo Herrera no la pasa nada bien en Saprissa y muy pronto dejará el equipo por poco más de un mes por un compromiso que el equipo había aceptado con él.

Resulta que Erick Lonis, cabeza del Comité Deportivo morado le permitió al jugador ausentarse por unas semanas para que tenga la oportunidad de jugar el mundial sub-20 con la Selección de Panamá, el cual arrancará el 27 de setiembre en Chile y la fase de grupos se extenderá hasta el 5 de octubre.

LEA MÁS: Vladimir Quesada dijo algo sobre Gustavo Herrera que indigna a todo el saprissismo

Medios panameños revelaron que el equipo que dirige el histórico Jorge Dely Váldes se marchará desde el 1 de setiembre a Chile, nación en la que tendrá un campamento previo como preparación para la cita, por lo que si Herrera es convocado, se iría domingo o lunes.

En varias ocasiones, Lonis indicó que le darán permiso al jugador de ir al mundial pese a que no es una obligación para los clubes ceder a los futbolístas en esas categorías.

“No creo que nosotros le vayamos a quitar esa oportunidad al muchacho y a su país, más bien yo lo que diría es enfocar nuestros esfuerzos en tener jugadores talentosos y prepararlos para el mes de setiembre para que jugadores de nuestra cantera puedan ocupar su lugar. Creo que los tenemos y estamos trabajando intesamente en eso. No creo que le quitemos la oportunidad de ir a un mundial salvo algo fuera de serie”, respondió a La Teja hace casi un mes en conferencia de prensa.

LEA MÁS: Rónald González le manda consejo al saprisssista Gustavo Herrera tras misterioso posteo

Hasta el momento, el rendimiento de Herrera ha sido muy cuestionado sin goles o asistencias tras nueve partidos disputados entre torneo nacional y Copa Centroamericana.