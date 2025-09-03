Alajuelense mueve a Marco Vásquez a uno de los puestos más importantes del club

Marco Vásquez es el nuevo gerente general de Alajuelense. (Lilly Arce Robles.)

Alajuelense movió sus fichas y cambió a una de sus figuras más mediáticas, como lo es Marco Vásquez, a uno de sus puestos más importantes como lo es la gerencia general.

La información se la confirmó a La Teja el propio Vásquez, quien asume con ilusión y muchas ganas el puesto el cual quedó vacante desde hace unos meses y tras unas semanas de analizar candidatos, tomaron su decisión.

Los manudos al final se la jugaron por una figura de la casa, una cara conocida por la afición y que conoce a la institución al dedillo, que llegó por primera ocasión al club en 1997 y ha pasado desde entonces por diversos puestos.

“Volver a la Liga siempre es un honor y un reto. Estoy convencido de que esta institución tiene todo para seguir consolidándose como referente del fútbol centroamericano, no solo en lo deportivo, sino en lo organizativo y comercial”, aseguró.

Vásquez además ha estado en gerencias en diversas empresas privadas, puestos con los que no es ajeno tampoco.

“Llegué a la Liga en al año 1997 - hace 28 años - a trabajar en una comisión de mercadeo y comunicación en la administración de Mario Chacon. Fui director con Rafael Solis, Rafael Ortiz, Rafael Alfaro, y Jorge Hidalgo.

“Director y gerente general en la administración de Raul Pinto, y gerente general en la administración de Fernando Ocampo y vocero institucional en la administración de Joseph Joseph” nos detalló sobre su experiencia como rojinegro.

En los últimos meses, Vásquez estuvo en un puesto muy mediático como vocero, en el que no tenía dudas ni reparos para defender a los manudos con un estilo picante y a veces hasta polémico, pero siempre muy directo.