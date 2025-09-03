En Alajuelense lloran el fallecimiento de uno de sus exjugadores

Alajuelense lamentó el fallecimiento de William Jiménez, uno de sus exjugadores. Foto tomada de Facebook. (Foto tomada de Facebook. /Foto tomada de Facebook.)

La Liga Deportiva Alajuelense lamentó el fallecimiento de uno de sus exjugadores.

Este miércoles, la institución rojinegra dio a conocer la muerte de William Jiménez Mora, quien jugaba como defensa central.

“Futbolistas, junta directiva y personal administrativo se unen al dolor por el fallecimiento del jugador en la década de los años 80″, informaron los leones en sus redes sociales.

Jiménez debutó con Barrio México en 1973 y estuvo en clubes como Herediano, Guanacasteca y San Carlos. En 1980 llegó a la Liga y en ese año consiguió el título nacional con los rojinegros.

En 1984 se retiró cuando jugaba con la Asociación Deportiva El Carmen, club que hoy se llama Carmelita.

Desde La Teja enviamos nuestro más sincero pésame a la familia del exdefensor.