Alajuelense ya tiene fecha y hora para enfrentar al Motagua por la Copa Centroamericana

Alajuelense jugará contra el Motagua, el 23 de setiembre, en el estadio Alejandro Morera Soto. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alajuelense y Cartaginés tienen novedades sobre los juegos de cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Concacaf oficializó las fechas y horarios de la serie, que comenzará el 23 de setiembre y los rojinegros abrirán los cuartos de final y los brumosos jugarán el último encuentro en cada jornada.

Así se jugarán los partidos de ida, para que tome nota:

Martes 23 de setiembre: Alajuelense Motagua: estadio Alejandro Morera Soto, 8 p.m.

Miércoles 24 de setiembre: Club Xelajú vs Sporting San Miguelito: estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala, 8 p.m.

Real España vs Plaza Amador: estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula, 8 p.m.

Jueves 25 de setiembre: Cartaginés vs Club Olimpia: estadio Fello Meza, 8 p.m.

Cartaginés jugará contra el Olimpia de Honduras, el 25 de setiembre. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La serie de vuelta

Los partidos de vuelta están programados de la siguiente manera:

Martes 30 de setiembre: Motagua vs Alajuelense: estadio “Chelato” Uclés, Tegucigalpa, 8 p.m.

Miércoles 1° de octubre: Plaza Amador vs Real España: estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, 7 p.m.

Jueves 2 de octubre: Sporting San Miguelito vs Club Xelajú: estadio Universitario, Penenoné, PAN, 7 p.m.

Olimpia vs Cartaginés: estadio “Chelato” Uclés, Tegucigalpa, 8:15 p.m.