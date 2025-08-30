Deportes

Alajuelense ya tiene fecha y hora para enfrentar al Motagua por la Copa Centroamericana

Alajuelense junto con Cartaginés son los equipos ticos que siguen con vida en la Copa Centroamericana

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
Partido del grupo A Liga Deportiva Alajuelense y Antigua por avanzar en la Copa Centroamericana
Alajuelense jugará contra el Motagua, el 23 de setiembre, en el estadio Alejandro Morera Soto. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alajuelense y Cartaginés tienen novedades sobre los juegos de cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Concacaf oficializó las fechas y horarios de la serie, que comenzará el 23 de setiembre y los rojinegros abrirán los cuartos de final y los brumosos jugarán el último encuentro en cada jornada.

Así se jugarán los partidos de ida, para que tome nota:

LEA MÁS: Cartaginés y la fórmula del 15.1 que hace del Fello Meza una fortaleza y con la que ilusiona a su afición

Martes 23 de setiembre: Alajuelense Motagua: estadio Alejandro Morera Soto, 8 p.m.

Miércoles 24 de setiembre: Club Xelajú vs Sporting San Miguelito: estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala, 8 p.m.

Real España vs Plaza Amador: estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula, 8 p.m.

Jueves 25 de setiembre: Cartaginés vs Club Olimpia: estadio Fello Meza, 8 p.m.

LEA MÁS: Alajuelense clasifica y se embolsa miles de dólares antes de su clásico con Saprissa

Cartaginés vs. Independiente
Cartaginés jugará contra el Olimpia de Honduras, el 25 de setiembre. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La serie de vuelta

Los partidos de vuelta están programados de la siguiente manera:

Martes 30 de setiembre: Motagua vs Alajuelense: estadio “Chelato” Uclés, Tegucigalpa, 8 p.m.

Miércoles 1° de octubre: Plaza Amador vs Real España: estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, 7 p.m.

LEA MÁS: Saprissa pasó de dominar el área a dar pena y uno de los mejores defensores de su historia analiza por qué

Jueves 2 de octubre: Sporting San Miguelito vs Club Xelajú: estadio Universitario, Penenoné, PAN, 7 p.m.

Olimpia vs Cartaginés: estadio “Chelato” Uclés, Tegucigalpa, 8:15 p.m.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseCartaginésCopa Centroamericana
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.