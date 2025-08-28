Cartaginés y la fórmula del 15.1 que hace del Fello Meza una fortaleza y con la que ilusiona a su afición

Cartaginés sólo ha jugado tres partidos en el estadio Fello Meza, pero lo ha hecho una fortaleza.

Lleva 15 goles a favor y uno en contra, un cien por ciento de rendimiento y dos armas letales con las cuales está liquidando a sus oponentes.

Y si bien es cierto, más de la mitad de esos goles se los metió al Verdes de Belice (8 a 1 por la Copa Centroamericana), por el Fello Meza también pasó Saprissa, que se fue tandeado 3 a 0 y el Independiente de Panamá, que también se fue con el rabo entre las patas, luego de un 4 a 0.

“No llevo estadísticas exactas, pero estamos contentos. Lo importante es que nuestra gente disfruta cuando jugamos aquí. Le damos mucha importancia al cómo ganamos. No se trata solo de venir y jugar en casa, también debemos proponer cuando somos visitantes, y eso es lo que intentamos hacer”, manifestó el entrenador Andrés Carevic, tras la paliza al Independiente.

Los aficionados brumosos se llenan de ilusión con esa forma de jugar del equipo, totalmente ofensiva pero recuerdan que ya el Cartaginés era fuerte en su casa.

“En los últimos tiempos, cuesta que a Cartago le ganen en el Fello Meza, la deuda es de visita, pero también lo estamos haciendo y esa es la clave para que un equipo pueda competir”, dijo el aficionado Adrián Figueroa.

Dos armas

Los brumosos han encontrado dos armas con las que están golpeando a sus rivales en el Fello Meza: Johan Venegas y Marco Ureña.

El chachetón le anotó a Saprissa, le metió un triplete al Verdes y un doblete al Independiente. O sea, suma seis goles en el Fello Meza.

Ureña le marcó un triplete al Verdes y un gol al Independiente para sumar cuatro anotaciones. Una dupla que está haciendo loco. Además, se complementan bien, como si jugaran desde hace años.

Una de las claves para el cuadro brumoso ha sido la pretemporada buena que hicieron, al mando de Carevic, como lo asegura el mexicano Diego González.

“Hicimos una pretemporada muy larga y muy buena, el equipo físicamente está muy bien, estamos corriendo mucho y esa es una de las claves. Obviamente, estamos jugando y siendo contundentes, pero más que eso, estamos corriendo mucho”, expresó luego del partido ante Independiente.

En ese aspecto, Figueroa piensa que el club está sabiendo aprovechar a la perfección las fortalezas de cada uno y eso repercute en el buen rendimiento de todos.

“El equipo juega para ellos, se aprovechan las virtudes de cada uno, Johan es delantero, pero busca crear espacios y tiene gol, de cabeza, de penal, con las piernas, pero busca la bola y Ureña lo da todo. Están motivados y saben a qué juegan”, consideró.

Además, celebró que otros también puedan anotar, como lo hizo Douglas López ante el CAI y Diego Mesén ante el Verdes.

Con Venegas y Ureña encendidos, el Fello Meza se ha convertido en un dolor de cabeza para cualquiera. La pregunta es si esa versión 15.1 también se puede instalar fuera de Cartago.