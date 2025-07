(Video) Johan Venegas, nuevo refuerzo del Cartaginés: “Ir a Guanacasteca fue un golpe al ego”

Johan Venegas, nuevo refuerzo del Cartaginés, llegó al club luego de que el destino le diera un baño de humildad y le pegara duro al ego.

Johan Venegas fue muy reflexivo en su presentación con Cartaginés. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

El Cachetón, quien fue presentado este miércoles en el cuadro de la Vieja Metrópoli, recordó su paso por Guanacasteca, su anterior equipo y que hoy enfrenta una dura situación, pues fue excluido de la primera división.

Venegas expresó que su paso por el cuadro chorotega fue un aprendizaje, pues pasó de un club donde lo tenía todo, como Alajuelense, a otro que luchaba con uñas y dientes.

“Salí de un club que te da todas las condiciones para trabajar, tienes todo a la mano y pierdes el valor de algunas cosas porque siempre están ahí.

“Es cuando uno se da cuenta de lo afortunado que era, de la bendición de lo que tenías y a partir de ahí fue luchar en el día a día, mentalmente y darse cuenta que el fútbol es una burbuja”.

David Vargas y la mascota del Cartaginés estuvieron en la presentación. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

“Eso me hizo poner los pies sobre la tierra, a valorar las cosas desde lo más mínimo hasta lo más grande, fue un aprendizaje que Dios me dio. Fue un golpe a la humildad, al ego también”.

El paso a la ADG lo hizo ver otra realidad al Cachetón, sin duda, un aprendizaje de vida como lo dice.

Ahora quiere brillar en el Cartaginés, pero sin opacar a nadie. Llega a colaborar, como se lo dijo a sus compañeros.

”Hoy tengo la mentalidad de ser totalmente diferente".

Esa versión más madura y aterrizada que Venegas quiso proyectar durante su presentación también tuvo un pequeño matiz.

Ante una pregunta formulada sin mala intención, pero que sí tocaba aspectos sensibles de su paso por Guanacasteca, el Cachetón mostró un lado más reactivo, aunque siempre mantuvo la educación y el control.

Johan Venegas habló de su paso por Guanacasteca. (Archivo./Archivo.)

Fue un momento breve, captado en video, que dejó ver que el proceso de aprendizaje también tiene cicatrices recientes y que es humano y como tal reacciona cuando algo no le gusta.

La pregunta fue que, dados los momentos buenos y malos que tuvo con la ADG, donde fue goleador, donde lo relegaron al banquillo y donde tuvo roces con el técnico, ¿cómo recordará esa temporada?

Johan Venegas, Cartaginés

“Porque das ese enfoque a lo negativo siempre, es que tu pregunta tiene un enfoque negativo y creo que es de mala fe, pero lo que puedo decir es que fue provechoso, doy gracias a Dios por lo que me hizo vivir, fui el goleador, con los compañeros siempre tuve buen rollo, de hecho, me pusieron de capitán. Me hizo crecer como persona”.

Venegas, siendo capitán, era convocado por el entrenador mexicano José García, quien no lo metía a jugar aún cuando era el más experimentado.

García siempre negó roces, pero Johan no jugó los partidos finales con él. En total fue convocado en doce partidos, anotó tres goles.

Con Minor Díaz, volvió a gozar de la confianza pero se vino la sanción al equipo, que lo sacaron del torneo.

La escena no fue grosera ni fuera de tono, pero sí reveló que el proceso vivido en Guanacasteca aún le toca fibras. Venegas respondió con firmeza, sin perder la calma, dejando claro que sigue asimilando una etapa que lo marcó más de lo que quizás esperaba.