Elián Quesada, el fichaje bomba de Alajuelense que aún no ha podido demostrar de qué está hecho

Elián Quesada (derecha) llegó a Alajuelense como una de las grandes incorporaciones del torneo, pero ha tenido pocos minutos en cancha.

El lateral Elián Quesada-Thorn, formado las ligas menores del Arsenal de Inglaterra, llegó a Alajuelense a mediados de julio y fue presentado como un fichaje estrella, pero a casi dos meses de su presentación, los aficionados siguen esperando que muestre su verdadero potencial.

Quesada estuvo en las ligas menores de los Gunners desde los 10 años y hasta la categoría Sub-21, pero en junio salió la institución y de este modo no pudo debutar en la Premier League. El 19 de julio, el León oficializó su fichaje y anunció que lo firmó por dos años.

A la fecha, la Liga ha enfrentado 5 partidos por el torneo de Apertura y 4 por la Copa Centroamericana. Entre las dos competiciones, Quesada suma menos de 90 minutos en cancha.

La primera vez que fue tomado en cuenta por Óscar Ramírez fue el 31 de julio, en el debut de la Liga en la Centroamericana, ante Plaza Amador de Panamá, pero quedó en el banco.

Tres días después, volvió a ser convocado, esta vez en el campeonato local, para el juego contra Guadalupe, cuando entró de cambio al 79′. El 7 de agosto, Alajuela volvió a la Copa y en el partido contra el Managua entró de titular y jugó 63 minutos.

Para los duelos contra Herediano y Puntarenas (10 y 16 de agosto) quedó fuera de convocatoria, al igual que para el encuentro ante el Alianza, del 21 de agosto.

Para el partido contra el Antigua, del 27 de agosto, y el sábado anterior, en el clásico ante Saprissa, estuvo en la suplencia, pero no sumó minutos.

Ante una consulta de La Teja, Alajuelense confirmó que Elián no está lesionado y su participación en el equipo queda a criterio del entrenador erizo.

¿Qué es lo que podría pasar con el jugador, uno de los llamados a romperla en la institución liguista?

Elián Quesada ha jugado menos de 90 minutos, entre torneo local y Copa Centroamericana. Prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Competencia

El exjugador liguista Pablo Izaguirre no duda de la buena formación que recibió Elián en el Viejo Continente, pero considera que lamentablemente no sabe lo que es jugar en primera división y eso podría estarle pasando factura.

“Al venir acá, por supuesto que hay cosas diferentes a las que vivió allá y creo que la falta de experiencia en primera división le podría estar perjudicando, creo que le hace falta adquirir ciertos conceptos.

11 minutos suma Elián en el torneo local.

“Pero sin duda alguna, su caso es extraño, porque quien le está ganando el puesto es Rónald Matarrita, que se ha recuperado muy bien y Óscar lo conoce. Siento que Elián no la tendrá fácil, porque tiene como competencia a Matarrita”, afirmó.

Izaguirre añadió que quizás le podrían dar oportunidad en los cuartos de final de la Copa Centroamericana o en el torneo de Copa.

“No sé si le darán minutos ahorita en el torneo nacional, a nivel de camerino me parece que puede aportar lo que vivió en Europa, pero sin duda alguna, tiene que mostrarse en la cancha, porque de lo contrario será un jugador más.

“Creo que sobre él se generó una alta expectativa, la Liga apostó por un jugador joven, que podría pulir en un tiempo para que esté y lo pueda vender, porque en este momento su posición tiene un dueño”, afirmó.

Óscar Ramírez le ha dado muy pocos minutos al jugador liguista. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Cuestión de gustos

El periodista Pablo Guzmán, de Deportes Repretel, fue claro y dijo que si el muchacho no juega es por gusto del técnico.

“Desde que se anunció que Matarrita iba a ser el lateral izquierdo ya podíamos descifrar que Elián no iba a ser tomado en cuenta por Óscar, porque ni siquiera Fernando Piñar es titular. Ya encontró su pareja de defensores y no los mueve, a los demás les tocará demostrar de otra manera.

“Elián llegó con una expectativa altísima, pero no lo hemos visto, no podemos decir si funciona o no como jugador, pero al día de hoy, no es la apuesta de Óscar”, afirmó.

Guzmán afirmó que con Quesada quizás se esté apostando a un proyecto a futuro.

“No sé si se le hablaron directamente al jugador, pero si llegó con la esperanza de ser titular y no lo está siendo, le puede afectar bastante, me imagino que vino con la ilusión de jugar.

“Y todos lo estábamos esperando, creo que si en este torneo suma minutos sería por pura necesidad, que haya alguna sanción, lesión o situación fortuita”, expresó.

Para el comunicador, si el muchacho sigue sin sumar minutos al final del torneo, debería buscar otra opción para mostrar sus capacidades.

“Creo que si en este torneo sigue sin jugar, para el próximo debería irse a préstamo, es una fórmula por la que apuesta la Liga y le ha dado resultado con algunos jugadores, creo que por ahí va el camino”, destacó.

