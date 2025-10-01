Alexis Gamboa dejó callados a periodistas catrachos tras el triunfo de Alajuelense en Honduras

Alexis Gamboa salió contento tras el triunfo de Alajuelense en Honduras. (Prensa Alajuelense)

Alexis Gamboa, defensor de la Liga Deportiva Alajuelense, no se guardó nada luego de la victoria ante el Motagua en Honduras por la Copa Centroamericana.

En una entrevista con la prensa hondureña, el jugador manudo destacó lo complicado que fue el juego, pero dejó claro que el equipo supo imponerse para volver a casa con los tres puntos en la bolsa.

“Un partido difícil, contra un gran rival. Sabíamos que en casa había sido difícil porque tuvimos un hombre menos casi que la mayoría del partido, pero bueno, hoy gracias a Dios se nos da el resultado para ir a casa con los tres puntos”, expresó.

El defensor también habló de quién le gustaría enfrentar en la siguiente fase y fue tajante al señalar que preferiría medirse con un equipo tico.

“Creo que en lo personal me gustaría que fuera Cartago por representar a nuestro país, pero bueno creo que llevan una serie complicada y esperemos en Dios que ellos logren pasar”, comentó.

Además, recordó que el equipo sabe levantarse de momentos difíciles y que se sienten más fuertes que nunca.

“Creo que en el fútbol no hay miedo, son cosas que pasan, habíamos perdido una final, nosotros en su momento lo supimos, no fue bonito, pero supimos levantarnos de eso y por eso somos los actuales bicampeones”, agregó.

Con estas palabras, Gamboa dejó claro que Alajuelense va con todo contra el rival que le toque en la próxima ronda, convencido de que el bicampeón del fútbol tico está para seguir dejando huella en la región.