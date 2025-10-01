Motagua - LDA: ¿Motivó a Alajuelense la frase “No son Saprissa” del portero? Esto respondió el Machillo Ramírez

Motagua - LDA: Óscar Ramírez celebró la victoria de Alajuelense contra el Motagua, por la Copa Centroamericana. Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar Ramírez, técnico de la Liga Deportiva Alajuelense (LDA) celebró la victoria de los ticos ante el Motagua de Honduras y el pase a semifinales del equipo erizo.

El Machillo habló de lo que dijo el portero del cuadro hondureño, Luis Ortiz, la semana anterior, cuando dijo que la Liga “no era Saprissa”.

“En este caso estamos primero nosotros, hacer las cosas bien. Como experiencias, que he tenido varias y uno como profesional no puede hablar de un rival porque es motivación extra, no hay que regalar nada.

“Es una situación que muchas veces llega al orgullo y lo que aconsejo es que siempre debe privar el respeto y entender, si fue un tema de emotividad, que la sepa guardar.

“Algunos muchachos me comentaron lo que dijo, pero les dije que no habláramos de eso, el orgullo debe privar y no fue que ganamos por lo que él dijo, fue por el convencimiento, la convicción”, añadió.

Alajuelense derrotó al Motagua y avanzó a las semifinales de la Copa Centroamericana. Prensa LDA. (Prensa LDA/Prensa LDA)

Óscar Ramírez destaca el esfuerzo de sus jugadores

Ramírez sacó a relucir el ADN rojinegro y destacó la capacidad de los jugadores para levantarse.

“No es fácil venir acá, ya tuve la experiencia como jugador, intentamos hacer nuestra salida táctica; el penal nos desajusta un poco y tuvimos la capacidad para reaccionar.

“Hay que felicitar al Motagua, fue un digno rival y lo que hay que rescatar es la personalidad del equipo, el empuje ante las dificultes y entre más difícil nos la pongan mejor y vamos para adelante. Esta es la Liga de las grandes jornadas”, comentó.

El entrenador rojinegro destacó que la victoria de los leones puede servir de motivación, de cara al juego entre Honduras y Costa Rica, que será el 9 de octubre.

“Es importante dar la esperanza, sabemos que contra Honduras son partidos muy complejos, la gente de acá quiere ver a su selección ganar y será muy interesante, un partido que se las trae”, afirmó.