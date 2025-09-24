Portero del Motagua menospreció a Alajuelense y así le respondieron jugadores y aficionados

Luis Ortiz, portero del Motagua de Honduras generó polémica al decir que Alajuelense no es comp Saprissa. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Luis Ortiz, portero del Motagua de Honduras, encendió la previa del juego de vuelta contra Alajuelense, al soltar una frase que tocó el orgullo de los liguistas.

El martes anterior, después de la victoria de los catrachos, en el estadio Alejandro Morera Soto, Ortiz se dirigía al camerino y se acercó a un guarda de seguridad para decirle: “Ellos (Alajuelense) no son Saprissa, nadie mete”.

Los jugadores de Motagua dijeron que ese no era el Saprissa, que ahí sí podían ganar. Esto les responde Washington Ortega: pic.twitter.com/QurNBILhOT — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 24, 2025

Su mensaje pegó duro en el liguismo y el portero Washington Ortega se refirió a lo que dijo su colega y le envió una advertencia.

“Eso lo dijo para motivarnos ahora cuando nos toque ir allá, pero eso no sé. Ellos (Motagua) también saben que quizás la situación, sobre todo, en el torneo local, que la gente nuestra es muy exigente y que viene de años duros, entonces creo que lo llevan por ahí también.

El Motagua derrotó a Alajuelense por marcador de 1-0. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

”Y en este equipo sabes que tienes que remar el doble. Entonces, las cosas siempre están cuesta arriba. Desde que llegué acá nada ha sido fácil y este es un partido más, una prueba más para nosotros. Vamos con mucha fe y después del partido hablaremos, a ver qué pasa”, expresó el portero uruguayo.

La Teja conversó con dos aficionados manudos de hueso colorado y opinaron acerca de la frase del portero hondureño y cómo esperan que reaccionen los jugadores rojinegros.

“Somos los bicampeones del área, sabemos cómo jugar estos partidos y tenemos todo para ser campeones otra vez”. — Óscar Ulloa, periodista.

Óscar Ulloa: “¿Quién es el Motagua?

El periodista Óscar Ulloa, quien laboró en Noticias Repretel, espera que el equipo de sus amores pueda revertir la serie y no solo eso, que lo haga con goleada.

“Yo como aficionado esperaría que eso fuera suficiente para ir a golear a Honduras. Además de lo vergonzoso que fue perder, con todo respeto lo digo, ¿quién es el Motagua?, es un equipo que no existe, eso es lo que me da más cólera.

El periodista Óscar Ulloa espera que su amado equipo Alajuelense golee sin piedad al cuadro hondureño. Instagram Óscar Ulloa. ( Óscar Ulloa)

“Antes había cierta rivalidad entre Costa Rica y Honduras, pero hoy eso no existe, el fútbol de Honduras está en la calle. Yo esperaría que con esto que pasó, que creo que fue un accidente del fútbol, los jugadores se metan de lleno en el partido y saquen la serie allá, ganando el partido por 3-0″, dijo.

El periodista fue más allá y cree que, quizás, el cuadro manudo se confió y, por eso, el resultado negativo en el Alejandro Morera Soto.

Gustavo Gamboa: mensaje del portero fue válido

El comediante Gustavo Gamboa coincide con Ulloa y espera que los futbolistas erizos entren con todo en el juego de vuelta, que será el próximo martes 30 de setiembre, a las 8 de la noche, en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa.

“Creería que si yo fuera jugador y escucho eso, que me comparan con el equipo con el que tengo mayor rivalidad, sea un motivo suficiente para ganar y golear. Creo que saldría con eso en mente”, comentó.

Para Tavo, la estrategia del arquero, de lanzar tremendo mensaje, es válida, es parte del ambiente futbolero.

“En el fútbol todo se vale, dentro de lo legalmente permitido, y creería que esas declaraciones le pueden jugar en contra, porque en el fútbol costarricense ya hemos demostrado varias veces, que cuando tocan esa parte podemos responder.

“Al tico le gusta llegar al límite, cuando pasan estas cosas se acuerdan de que deben ponerle y siento que, por lo menos, debemos ganar 2-0″, aseguró.