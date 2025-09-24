Video: Diego País le tiró a Alexandre Guimaraes por lo que le hizo a un jugador de Alajuelense

El exjugador Diego País salió en defensa de un jugador de Alajuelense, al que cree que su extécnico le cortó las alas y no ha podido demostrar su verdadero rendimiento con el equipo rojinegro.

El martes anterior, durante el juego entre los rojinegros y el Motagua de Honduras, por la Copa Centroamericana, el argentino reclamó que en la institución liguista, son los mismos técnicos los que a veces frenan el buen momento por el que pasan los muchachos y habló de Rashir Parkins, quien cree que está destacando en el equipo que dirige Óscar Ramírez.

“En Liga Deportiva Alajuelense son los propios técnicos los que le cortan las alas a los jugadores.

Diego País defendió a Rashir Parkins

“En un momento fue (Andrés) Carevic con Carlos Mora y me parece que (Alexandre) Guimaraes hizo lo mismo con Rashir Parkins, en un momento en el que estaba jugando muy bien en el mediocampo de la Liga y le dieron unos días libres, un espacio porque él tenía que rendir en materia de secundaria.

“Me parece que los jugadores están capacitados para estudiar, y para poder seguir enfrentando su situación profesional con el fútbol. Tiempo hay de sobra y me parece que en ese momento le cortó un poco las alas y Parkins está demostrando que es un joven de muchísima calidad”, dijo país.