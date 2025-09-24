Ronald Matarrita da la cara tras expulsión en derrota de Alajuelense: “Solamente yo merezco recibir todas las balas”

Rónald Matarrita fue expulsado del partido de este martes a los 15 minutos. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Ronald Matarrita salió a dar la cara tras ser expulsado apenas a los 15 minutos en el partido entre Alajuelense y Motagua, luego de una violenta barrida que dejó sin dudas al árbitro mexicano Ismael López, quien lo echó de inmediato y dejó a la Liga en desventaja desde muy temprano.

“Perdón, familia, los que me conocen saben que daría la vida por la institución”, comenzó diciendo en su cuenta de Instagram.

Matarrita expresó que él nunca ha sido malintencionado para jugar y en cada uno de los partidos va al 100%.

“La bola me queda debajo del cuerpo y hace que la jugada se vea muy aparatosa cuando fui al duelo, si pudiera devolver el tiempo, tomaría otra decisión, pero desgraciadamente no puedo. Hoy la mala suerte estuvo de mi lado”, agregó.

El manudo confesó que lo que más le dolía era ser el culpable de la situación.

“Con esto quiero decir que solamente yo merezco recibir todas las balas de lo que pasó, pero apoyen a todos los demás jugadores que hicieron un gran esfuerzo para dejar la serie viva y ser mejor que el rival, aun con 10 jugadores”, argumentó.

Ronald Matarrita le pidió perdón a la afición. (Instagram Rónald Matarrita/Instagram Rónald Matarrita)

El lateral concluyó diciendo que nada está escrito, ya que aún falta un partido y es solo un gol de diferencia.

“El equipo los necesita para traernos la serie. Buenas noches, perdón, de verdad”, escribió.

Recordemos que el conjunto manudo perdió 1-0 contra Motagua en los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.