Ronald Matarrita fue claro sobre lo que le falta a la Selección de Costa Rica y urge solucionar

Rónald Matarrita fue claro que la Selección de Costa Rica necesita un balance entre experiencia y juventud. (Prensa Pérez Zeledón/Municipal Pérez Zeledón)

Ronald Matarrita ha recuperado minutos, ritmo y mejorado su nivel considerablemente tras volver de una lesión que lo tuvo varias semanas fuera de competencia.

Tras ver la forma en la que se encuentra con Alajuelense y lo sucedido con la Selección de Costa Rica en un momento que la afición y prensa demandan la presencia de jugadores experimentados, su nombre volvió a aparecer en esa órbita.

¿Qué opinaría el ramonense sobre la oportunidad de vestir de nuevo la camiseta de la Tricolor? Es una consulta que La Teja le planteó este sábado.

“Siempre será un orgullo para mí estar ahí, si se me da la oportunidad, obviamente intentaré dar el 100% como lo he hecho siempre y si no, igual, seguiré haciendo bien las cosas aquí en el club para que en algún momento se dé. La selección es un premio para cualquier jugador y moriríamos por estar ahí”, comentó.

A Mata también le consultaron si desde su óptica jugar una eliminatoria a un mundial sin veteranos es algo muy arriesgado, pues le ha tocado estar en los dos roles, dado que cuando fue llamado por primera vez era un equipo bien espueludo.

Para Ronald Matarrita la Selección de Costa Rica carece de más jugadores experimentados que guién a los jóvenes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Uyyyy la verdad creo que el cambio generacional fue un poco abrupto, dejaron muy pocos de experiencia, en el que tal vez no había ese nivel de intermedio de jugadores, sino dos o tres que ya tenían mucha experiencia y todos los demás venían ahí empezando. Son muy buenos jugadores; sin embargo, creo que sí necesitaban un poco más de apoyo, de ver figuras que los hicieran caer que estaban en una selección nacional”.

“Por mencionarte algo, cuando yo debuté en el 2015, la Selección era la que venía del Mundial del 2014, sentarme en la mesa y ver a todos los que hicieron aquel gran papel en Brasil 2014, a mí me daba una necesidad de tener que estar a la altura de ellos. Ahora lo que creo toca es ver cómo rearmar esa parte de experiencia y juventud, los que están creo lo han hecho bien, pero sí necesitan un poco más de compañía con gente de experiencia”, explicó.

