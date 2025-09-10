Deportes

El Piojo Herrera dejará Costa Rica tras empate contra Haití en medio de duros cuestionamientos

El Piojo Herrera dejará Costa Rica luego del partido contra Haití en el que la afición y prensa piden su salida

Por Sergio Alvarado
Miguel Herrera, director técnico de Costa Rica (El Piojo Herrera)
Miguel Herrera saldrá de Costa Rica este jueves en momentos muy complicados para la Selección. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Miguel “Piojo” Herrera dejará Costa Rica este jueves luego del empate contra Haití este martes por las eliminatorias rumbo a Norteamérica 2026 y los durísimos cuestionamientos en su contra.

La salida se dará para atender asuntos personales según informó la Federación Costarricense de Fútbol en el chat de información que tiene con los diversos medios de comunicación.

“Por este medio les informamos que el profesor Miguel Herrera, con la autorización previamente otorgada por la FCRF, saldrá del país mañana para atender un compromiso familiar. Su regreso está programado para el próximo fin de semana”, informó Adriana Durán, jefa de prensa la institución.

Mishelle Herrera, hija del técnico de la Selección Miguel Herrera conversó con La Teja y reveló cómo es su papá afuera de la cancha. Cortesía.
Miguel Herrera salió para atender un asunto familiar explican en la Fedefútbol. (Cortesía./Cortesía.)

El martes cuando a Herrera le cuestionaron sobre su estabilidad en el banquillo, él indicó que por su cuenta no se irá, pero que si los directivos deciden otra cosa, eso sería diferente.

Los rumores sobre su salida son fuertes en el medio nacional y que a este momento nada está definido si se va o se queda. Costa Rica jugará ante Honduras el 9 de octubre en el reinicio de las eliminatorias por lo que la decisión debería ser cuanto antes.

Miguel HerreraPiojo HerreraSelección de Costa RicaMéxico
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

