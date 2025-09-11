Periodista de ESPN reveló una condición que le pondrían a Piojo Herrera si se queda

Miguel Herrera tiene a la Selección de Costa Rica con seis puntos en la Copa Oro. (Prensa FCRF/Fotografía)

La situación de Miguel Herrera en la Selección de Costa Rica ha generado muchos comentarios hasta afuera del país, sobre lo que pasaría con el técnico de la Tricolor tras el mal arranque de la fase final de la eliminatoria rumbo a Norteamérica 2026.

Daniel Murillo, periodista costarricense que dirige el programa Equipo F de la cadena ESPN y que se radica en Argentina, dio todo un panorama sobre lo que asegura pasaría con el Piojo tras los empates ante Nicaragua y Haití.

El comunicador asegura que el Piojo se quedará, pero que al igual que pasó en la eliminatoria anterior con Luis Fernando Suárez, tendrá un grupo que lo asesorará.

“Miguel Herrera se quedará en el cargo, el cambio de timón no es una opción, por lo menos para octubre tras el poco tiempo, no hay un plan B, no se previo que se tuviera solo dos puntos de seis a esta altura y de ahí partimos. No se sabe qué va a pasar para noviembre, primero lo primero”, indicó.

El regreso de figuras históricas en la Selección de Costa Rica sería uno de los puntos nuevos para octubre. (FRANCK FIFE/AFP)

Murillo afirma que a como se hizo hace cuatro años, se intervendrá el camerino de la Tricolor con una comisión deportiva que le diga al Piojo quién sí debe estar y quién no.

“Eso se lo dijeron a don Miguel y él aceptó, está dispuesto a que lo asesoren y lo ayuden con la convocatoria, a que le indiquen cuáles otros futbolistas pueden ser tomados en cuenta. De una vez les digo, la convocatoria de Costa Rica para octubre tendrá futbolistas de más experiencia”.

“Alrededor de seis u ocho futbolistas que ya no veíamos en convocatoria volverán. Se habla de futbolistas que llegarían no solo a rendir en cancha, sino para el camerino. Hay un enojo de Miguel Herrera con algunas figuras jóvenes del camerino. ¿Qué están haciendo en cancha?, ¿Porqué se desconectan? eso le molesta al Piojo", añadió.

