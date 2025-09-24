LDA - Motagua: Washington Ortega responde a jugador de Motagua que dijo que “Alajuelense no es Saprissa”

Washington Ortega respondió a jugador de Motagua que dijo que “Alajuelense no es Saprissa”. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Alajuelense no salió nada contento del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana tras caer 1-0 ante el Motagua de Honduras. Y, como si la derrota no fuera poco, un jugador catracho dijo que “Alajuelense no es Saprissa”.

Ahora el equipo manudo deberá remontar en suelo catracho para mantenerse con vida y seguir en la pelea por el título regional.

Al concluir el partido, Washington Ortega ofreció declaraciones a la prensa, las cuales fueron compartidas por Tigo Sports, donde expresó que el resultado se les escapó al final y que el equipo cree que puede remontar.

Luego, Ortega fue consultado por un periodista sobre una supuesta frase de un jugador de Motagua en el Morera Soto: “Uno de ellos, cuando salió, cuando venía por acá para entrar al camerino, dijo que aquí no era el Saprissa, que aquí sí podían ganar, ¿qué pensás de eso?”.

A lo que el portero respondió: “Bueno, eso lo dejo para motivarnos a nosotros, para cuando nos toque ir allá. Ellos también saben de la situación, sobre todo en el torneo local y que la gente nuestra es muy exigente y que lo llevan por ahí también... En este equipo sabés que tenés que remar el doble”.

Ortega recalcó que se viene una prueba importante, pero que van con mucha fe y que hablarán después del partido en Honduras.