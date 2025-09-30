Video: Machillo Ramírez se pronuncia sobre polémico episodio con Creichel Pérez y compañeros

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense, habló por primera vez sobre la supuesta situación de indisciplina que protagonizaron los jugadores Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar, el fin de semana, que los dejó fuera del viaje a Honduras, para el juego de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.
Los rojinegros enfrentarán al Motagua, este martes, a las 8 de la noche, y en conferencia de prensa Ramírez afirmó que aún no ha conversado con los futbolistas sobre lo ocurrido.
“Creo en el actuar, más que en el hablar. Solo el tema que ellos no hayan viajado, ya indica que yo tomé una decisión. Gracias a Dios que tenemos una planilla alta e, inmediatamente, me aboqué a lo que tenía planeado.
”Tomé decisiones y creo que, por el momento, por lo que se está jugando, es lo más acertado. La disciplina es una de las cosas a las que siempre uno apela. Y en este caso, ellos han faltado a eso y tomamos las decisiones correspondientes. Pero, no he hablado con ellos", aseguró el técnico.
Creichel Pérez y su llamado a la Selección
Ramírez también habló del llamado de Creichel al microciclo de la Selección Nacional, que será del 1° al 4 de octubre.
“Es una pregunta más bien para la Federación. En este caso, yo estoy actuando con la disciplina que corresponde en el club, y aun así teniendo Creichel el protagonismo que tenía.
”Es un muchacho que venía con un rendimiento muy alto. Todos fuimos jóvenes, todos nos equivocamos y creo que si en este momento Costa Rica necesita, en este caso, de él, me imagino que Miguel Herrera va a hablar con el muchacho y a partir de ahí tomará una decisión”, comentó.
Sobre el partido contra el Motagua, el estratega manudo explicó:
“Siento que nosotros venimos con la necesidad y con el empuje que queremos, que no nos queda otra que lograr un gol lo más rápido posible y veremos la respuesta de Motagua”, dijo.