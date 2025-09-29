Creichel Pérez reaparece en las redes sociales tras el escándalo en Alajuelense

El jugador de Alajuelense, Creichel Pérez, envió un mensaje luego de polémica con otros 3 compañeros (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Los últimos días no han sido buenos para Alajuelense, el viernes empató en casa ante Puntarenas (2-2), había perdido ante Motagua por la ida de cuartos de final de la Copa Centroamericana, y sumó otro empate ante Guadalupe, que le costó el liderato.

A esto se sumó la bronca en la que se vieron involucrados cuatro jugadores manudos este fin de semana.

Creichel Pérez, uno de los involucrados, publicó este lunes un mensaje en sus redes.

“Es de valientes aceptar los errores cometidos, hoy solo quiero pedir disculpas a las personas que confiaron en mí...”, compartió el jugador erizo.

Creishel Pérez fue descartado para el partido ante Motagua (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El jugador fue vinculado a un supuesto problema que acabó en golpes en horas de la madrugada del fin de semana lo que lo dejó fuera de la convocatoria para el viaje a Honduras para el juego de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana ante Motagua en el que la Liga necesita darle vuelta al 0-1 de la ida y así mantenerse con vida de cara al sueño del tricampeonato.

Debido a lo sucedido y pese a venir de anotar ante el Puerto, Ramírez no lo consideró para este trascendental encuentro y lo bajó del avión.