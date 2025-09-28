Torneo Nacional

John Paul Ruiz publicó este mensaje luego que Alajuelense lo bajó del viaje a Honduras por indisciplina

John Paul Ruiz apareció en redes sociales luego que Alajuelense lo sancionó tras escándalo por que habría salido de fiesta con compañeros

Por Sergio Alvarado
Alajuelense contra Puntarenas por la jornada 11 de la Liga Promérica 2025
John Paul Ruiz está en la mira de la polémica en Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

John Paul Ruiz, lateral izquierdo de Alajuelense, apareció en sus redes sociales con un mensaje luego que Alajuelense lo bajó del viaje a Honduras para enfrentar este martes al Motagua por un acto de indisciplina de su parte junto a otros tres compañeros entre ellos Creichel Pérez.

Fuentes cercanas a La Teja nos indicaron que este sábado los jugadores, presuntamente, tuvieron una salida nocturna en un bar josefino y habrían sido parte de una trifulca.

LEA MÁS: Alajuelense baja del avión a Creichel Pérez y John Paul Ruiz para partido en Honduras y la razón lo indignará

La versión más fuerte que se maneja de manera extraoficial y que no fue confirmada por el equipo, es que en la salida habrían consumido licor y se habrían peleado a golpes entre ellos.

En su caso, Óscar “Machillo” Ramírez había adelantado que sería el titular en tierra catracha dado la sanción sobre Ronald Matarrita, expulsado en el partido de ida ante el Ciclón, pero tras lo sucedido habría sido sancionado.

Tras esta situación, John Paul publicó una historia en su cuenta de Instagram con la frase “El mundo puede fallarte, pero Dios nunca lo hará”, acompañado de una canción titulada “Camina con Jesucristo”.

LEA MÁS: Alajuelense explica qué sucedió con Creichel Pérez y John Paul Ruiz por qué no viajaron a Honduras

Carlos Vela, gerente deportivo manudo, únicamente confirmó que los jugadores cometieron un error y se les aplicó el reglamento interno del club.

John Paul Ruiz publicó esta historia tras ser bajado del viaje a Honduras con Alajuelense.
John Paul Ruiz publicó esta historia tras ser bajado del viaje a Honduras con Alajuelense. (Captura pantalla/Captura pantalla)
